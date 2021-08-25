Коли Україна буде в НАТО? Чесна відповідь заступника генсека альянсу (відео)

Коли Україна вступить в НАТО - заступник генсека НАТО в ексклюзиві DW (25.08.2021)

Україна та Грузія стануть членами Північноатлантичного альянсу. Про це на саміті Кримської платформи заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане. DW в жорсткому ексклюзивному інтерв'ю запитала Джоане, чи не пусті це обіцянки, коли конкретно це має статися і що для чого потрібно.