Коли Україна буде в НАТО? Чесна відповідь заступника генсека альянсу (відео)

DW в жорсткому ексклюзивному інтерв'ю запитала Мірче Джоане, чи не пусті обіцянки вступу України в НАТО, коли конкретно це має статися і що для чого потрібно.
"Український уряд чекає оголошення дати, коли Україна зможе стати повноправним членом НАТО. І яка Ваша відповідь? Яка чесна відповідь?" - запитав у жорсткому інтерв'ю ведучий ток-шоу DW "Conflict Zone" Тім Себастіан заступника генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Мірчу Джоане. Той сказав, що дасть "дуже пряму відповідь". Дивіться тут:
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