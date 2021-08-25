 Коли Україна буде в НАТО? Чесна відповідь заступника генсека альянсу (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 26.08.2021

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Політика й суспільство

Коли Україна буде в НАТО? Чесна відповідь заступника генсека альянсу (відео)

DW в жорсткому ексклюзивному інтерв'ю запитала Мірче Джоане, чи не пусті обіцянки вступу України в НАТО, коли конкретно це має статися і що для чого потрібно.

Symbolbild NATO - Ukraine

Україна та Грузія будуть в НАТО, заявив заступник генсека анльянсу Мірча Джоане

"Український уряд чекає оголошення дати, коли Україна зможе стати повноправним членом НАТО. І яка Ваша відповідь? Яка чесна відповідь?" - запитав у жорсткому інтерв'ю ведучий ток-шоу DW "Conflict Zone" Тім Себастіан заступника генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Мірчу Джоане. Той сказав, що дасть "дуже пряму відповідь". Дивіться тут:

 


 

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