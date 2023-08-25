Колумбія ввела третю стать в офіційних документах

Громадяни Колумбії зможуть закріплювати свою небінарну гендерну ідентичність у посвідченнях особи, вказуючи стать "X". У МЗС країни заявили про соціальну справедливість.

Колумбія почала видавати паспорти, в яких передбачена опція для зазначення третьої статі - "X" - для людей, які не ідентифікують себе ні як чоловіків, ні як жінок.

"Міністерство закордонних справ визнає існування гендерного розмаїття (...) Це соціальна справедливість", - заявила представниця паспортної служби Андреа Гарсон у відео, опублікованому 24 серпня на сайті та в соціальних мережах МЗС країни.

Колумбійці можуть скористатися новим правом як у своїй країні, так і в її закордонних представництвах.

Аналогічна можливість є у понад 10 країнах світу

У березні 2022 року суд у Колумбії визнав право громадян вказувати свою стать як небінарну в офіційних документах, що посвідчують особу. За офіційними даними, за наступні сім місяців 26 громадян цієї країни ухвалили рішення внести відповідні зміни у свої посвідчення особи та свідоцтва про народження.

Таким чином Колумбія увійшла до понад 10 держав світу, які дозволяють зазначення третьої статі в офіційних документах. До них входять, зокрема, Німеччина, США, Мексика, Аргентина, Австралія, Нова Зеландія, Пакистан і Непал.

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