Влада Колумбії та повстанці домовилися про перемир'я

Колумбія оголосила про піврічне припинення вогню з п'ятьма формуваннями, серед них партизани ELN, ексбійці FARC та банди наркоторговців.

Уряд Колумбії оголосив про шестимісячне припинення вогню з п'ятьма основними озброєними формуваннями, що діють в країні. Про це повідомив президент країни Густаво Петро напередодні Нового року.

"Ми домовилися про двостороннє припинення вогню з ELN, Другою Маркеталією, Центральним генеральним штабом, AGC і Силами самооборони Сьєрра-Невади з 1 січня по 30 червня 2023 року, яке можна продовжити в залежності від прогресу в переговорах", - написав Петро у Twitter.

Громадянська війна у Колумбії

Конфлікт у Колумбії, найбільшому у світі виробнику кокаїну, триває понад 50 років між регулярною армією та різними групами лівих партизанів, правих воєнізованих формувань і наркоторговців. З 1958 року унаслідок протистоянь загинули понад 260 тисяч осіб, близько семи мільйонів людей стали внутрішніми переселенцями.

Усього в країні діє понад 90 політичних та воєнізованих формувань. ELN - армія національного визволення. Групи Segunda Marquetalia та Estado Mayor Central - колишні учасники розпущених ліворадикальних Революційних збройних сил Колумбії (FARC). AGC - наркогрупа, утворена із залишків крайніх правих військових формувань.

У 2016 році, після чотирьох років переговорів, офіційна Богота і FARC оголосили про підписання мирної угоди та закінчення півстолітньої громадянської війни в Колумбії. Однак у 2019 році один із лідерів FARC звинуватив владу у зриві мирних домовленостей і оголосив про продовження партизанської боротьби.

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Нинішній 62-річний президент Колумбії Густаво Петро в молоді роки приєднався до лівого повстанського угрупування М-19 і два роки провів у в'язниці. Згодом він відмовився від збройної боротьби, працював дипломатом у Бельгії та обіймав посаду мера Боготи.

Після перемоги на президентських виборах 2022 року він пообіцяв відновити мирні переговори з повстанцями і пом'якшити покарання бійцям FARC - одного з найбільших повстанських угруповань у країні.

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