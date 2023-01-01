  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Президент Колумбії Густаво Петро
Президент Колумбії Густаво ПетроФото: Daniel Munoz/AFP/Getty Images
ПолітикаКолумбія

Влада Колумбії та повстанці домовилися про перемир'я

Роман Губа
1 год. тому

Колумбія оголосила про піврічне припинення вогню з п'ятьма формуваннями, серед них партизани ELN, ексбійці FARC та банди наркоторговців.

https://p.dw.com/p/4Lc6i

Уряд Колумбії оголосив про шестимісячне припинення вогню з п'ятьма основними озброєними формуваннями, що діють в країні. Про це повідомив президент країни Густаво Петро напередодні Нового року.

"Ми домовилися про двостороннє припинення вогню з ELN, Другою Маркеталією, Центральним генеральним штабом, AGC і Силами самооборони Сьєрра-Невади з 1 січня по 30 червня 2023 року, яке можна продовжити в залежності від прогресу в переговорах", - написав Петро у Twitter.

Громадянська війна у Колумбії

Конфлікт у Колумбії, найбільшому у світі виробнику кокаїну, триває понад 50 років між регулярною армією та різними групами лівих партизанів, правих воєнізованих формувань і наркоторговців.  З 1958 року унаслідок протистоянь загинули понад 260 тисяч осіб, близько семи мільйонів людей стали внутрішніми переселенцями. 

Усього в країні діє понад 90 політичних та воєнізованих формувань. ELN - армія національного визволення.  Групи Segunda Marquetalia та Estado Mayor Central - колишні учасники розпущених ліворадикальних Революційних збройних сил Колумбії (FARC). AGC - наркогрупа, утворена із залишків крайніх правих військових формувань.

У 2016 році, після чотирьох років переговорів, офіційна Богота і FARC оголосили про підписання мирної угоди та закінчення півстолітньої громадянської війни в Колумбії. Однак у 2019 році один із лідерів FARC звинуватив владу у зриві мирних домовленостей і оголосив про продовження партизанської боротьби.

Читайте також: Колумбія збільшить постачання до Європи енергоносіїв для заміщення РФ

Нинішній 62-річний президент Колумбії Густаво Петро в молоді роки приєднався до лівого повстанського угрупування М-19 і два роки провів у в'язниці. Згодом він відмовився від збройної боротьби, працював дипломатом у Бельгії та обіймав посаду мера Боготи.

Після перемоги на президентських виборах 2022 року він пообіцяв відновити мирні переговори з повстанцями і пом'якшити покарання бійцям FARC - одного з найбільших повстанських угруповань у країні.

Читайте також: Колишній партизан Петро став президентом Колумбії

"Фарширована" кава: кокаїн у кавових зернах (21.07.2020)

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Парад бійців FARC, 2001 рік

Колумбія: повстанці з FARC завербували понад 18 тисяч дітей

Колумбія: повстанці з FARC завербували понад 18 тисяч дітей

У Колумбії в період 1996-2016 років повстанське угруповання FARC завербувало до своїх лав понад 18 тисяч неповнолітніх, повідомили у спецтрибуналі з питань миру.
Конфлікти11 серпня 2021 р.
external

Німецьке морозиво підкорює Колумбію (30.08.2016)

Німецьке морозиво підкорює Колумбію (30.08.2016)

Близько 140 тисяч емігрантів щороку залишають Німеччину. Їдуть, передусім, до Австрії, Нідерландів, Великої Британії, Швейцарії або Латинської Америки. Гaнс-Пітер Бергманн відкрив у колумбійському місті Медельїн, відомому торгівлею наркотиками, фабрику натурального морозива.
Культура30 серпня 2016 р.02:00 хв.
Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

І чергова російська ракетна атака не залякала українців - зустріч Нового 2023 року в Києві

Як Україна зустріла Новий рік в умовах війни

Конфлікти53 хв. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Хорватські куни та євро

Хорватія переходить на євро. Які настрої в країні

Хорватія переходить на євро. Які настрої в країні

Політика5 год. тому
Почесний папа Римський Бенедикт XV

Помер Йозеф Ратцінґер - папа Римський Бенедикт XVI

Помер Йозеф Ратцінґер - папа Римський Бенедикт XVI

Релігія31 грудня 2022 р.
Міністр закордонних справ Словаччини Растіслав Качер з чеським колегою Яном Ліпавським

30 років після розпаду Чехословаччини. Що змінилося відтоді

30 років після розпаду Чехословаччини. Що змінилося відтоді

Політика31 грудня 2022 р.
Генерал армії США Бен Ходжес

Генерал Ходжес - Україна досягла незворотного імпульсу

Генерал Ходжес - Україна досягла незворотного імпульсу

Конфлікти30 грудня 2022 р.
Голова військової адміністрації Херсона Галина Лугова

Очільниця Херсона: люди покидають місто, але життя триває

Очільниця Херсона: люди покидають місто, але життя триває

Конфлікти30 грудня 2022 р.
газ, російський газ,

Як ФРН так швидко подолала залежність від газу з Росії?

Як ФРН так швидко подолала залежність від газу з Росії?

Економіка30 грудня 2022 р.
На головну сторінку