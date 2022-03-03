 Колона техніки РФ прямує до Запорізької АЕС в Енергодарі - мер | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.03.2022

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Новини

Колона техніки РФ прямує до Запорізької АЕС в Енергодарі - мер

Росія дев'ятий день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями п'ятниці, 4 березня.

Російські танки (ілюстративне фото)

Російські танки (ілюстративне фото)

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України. 

Хроніки 24 лютого - 3 березня читайте тут.

DW стежить за подіями п'ятниці, 4 березня (час київський).

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Колона російської техніки вирушила в напрямку Запорізької атомної електростанції, повідомив мер міста Еноргодар Дмитро Орлов у Telegram. "Колона ворожої техніки вирушила в напрямку АЕС. В місті чути гучні постріли", - написав він.

Вранці 3 березня мер повідомив про щонайменше двох поранених цивільних унаслідок обстрілу міста. Напередодні в Енергодарі місцеві мешканці провели багатотисячний мітинг проти просування військових РФ у напрямку станції. Запорізька АЕС - найбільша в Європі.

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