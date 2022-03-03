Колона техніки РФ прямує до Запорізької АЕС в Енергодарі - мер

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

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DW стежить за подіями п'ятниці, 4 березня (час київський).

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Колона російської техніки вирушила в напрямку Запорізької атомної електростанції, повідомив мер міста Еноргодар Дмитро Орлов у Telegram. "Колона ворожої техніки вирушила в напрямку АЕС. В місті чути гучні постріли", - написав він.

Вранці 3 березня мер повідомив про щонайменше двох поранених цивільних унаслідок обстрілу міста. Напередодні в Енергодарі місцеві мешканці провели багатотисячний мітинг проти просування військових РФ у напрямку станції. Запорізька АЕС - найбільша в Європі.