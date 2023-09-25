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Коболєву зменшили розмір застави і знімають з нього браслет

Ольга Журавльова
25 вересня 2023 р.

Суддя ВАКС вирішив зменшити розмір застави для ексголови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва з 229 до 107 мільйонів гривень.

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Ексголова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв (архівне фото)
Ексголова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв (архівне фото)Фото: picture-alliance/AP Photo/T. Monasse

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) України зменшив розмір застави для колишнього голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва. Про це повідомили у соцмережах сам Коболєв та журналіст Олег Новіков.

За даними Новікова, суддя частково задовольнив клопотання адвоката і вирішив зменшити розмір застави з 229 до 107 мільйонів гривень. Це саме така сума, яку, як писали ЗМІ, за Коболєва внесли у березні 2023 року.

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"До 10 жовтня Коболєв зобов'язаний: прибувати за кожною вимогою; не відлучатися за межі України без дозволу; повідомляти про зміну місця проживання; утримуватися від спілкування з низкою осіб; здати закордонні паспорти", - йдеться у дописі журналіста в Telegram.

Сам Коболєв написав, що суддя ухвалив рішення зняти з нього електронний браслет та зменшити заставу до рівня фактично внесеної.

Підозра Коболєву за премію

19 січня 2023 року САП і Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомили ексголові "Нафтогазу" Коболєву про підозру у зловживанні службовим становищем під час погодження собі премій на 229 мільйони гривень за перемогу компанії в Стокгольмському арбітражі з російським "Газпромом". На думку слідства, ця сума суттєво перевищує нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 мільйона гривень). Сам Коболєв, коментуючи підозру собі, заявив, що збирається доводити свою правоту.

Нагадаємо, Стокгольмський арбітраж у 2018-2019 роках за результатами двох спорів між компаніями на постачання і транзит газу ухвалив рішення, згідно з якими "Газпром" мав доплатити НАК 2,56 мільярда доларів США.

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Андрій Коболєв - про ситуацію у "Нафтогазі"

 

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