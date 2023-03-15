КНР, РФ та Іран почали військові навчання в Оманській затоці

Навчання "Пояс безпеки-2023" стануть продовження попередніх тренувань, проведених Китаєм, Іраном та РФ в 2019 та 2022 роках, йдеться у повідомленні міністерства оборони КНР.

Військово-морські сили Росії, Китаю та Ірану у середу, 15 березня, розпочали спільні морські навчання під назвою "Пояс безпеки-2023" в Оманській затоці, які триватимуть до 19 березня, повідомляється на сайті міністерства національної оборони КНР.

"Навчання "Пояс безпеки-2023" сприятимуть поглибленню практичної співпраці між військово-морськими силами країн-учасниць, ще раз продемонструють їхню готовність і здатність спільно захищати морську безпеку, активно розбудовувати морську спільноту зі спільним майбутнім, а також нададуть позитивного імпульсу регіональному миру і стабільності", - йдеться у повідомленні китайського міноборони.

Нинішні маневри стануть продовженням спільних тренувань трьох держав, проведених у 2019 і 2022 роках. Китай направить для участі в них свій есмінець із керованими ракетами CNS Nanning.

Військові-морські сили відпрацьовуватимуть повітряний пошук, морський порятунок, парад кораблів, тощо, йдеться на сайті міноборони КНР.

Лідер КНР їде до Москви

Днями Reuters із посиланням на поінформованих анонімних співрозмовників повідомило, що лідер Китаю Сі Цзіньпін наступного тижня відвідає Росію, де зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним.

Крім того, про плани зустрітися з Сі Цзіньпіном у річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого повідомляв і президент України Володимир Зеленський. "Я вважаю, що це буде на користь нашим державам і безпеці в світі", - зазначив він. Однак, чи йдеться про бажання, чи про конкретні домовленості, Зеленський не уточнив.

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Іран закупить в РФ винищувачі

13 березня Іран оголосив про укладення угоди щодо закупівлі російських винищувачів Су-35. За даними Тегерану, Росія виявила готовність до продажу, і літаки Су-35 "технічно схвалені Іраном". Водночас не повідомлялося, коли і скільки літаків отримає Іран. Спільний документ підписали після того, як закінчилася дія збройного ембарго ООН, що забороняє купівлю Іраном звичайних озброєнь.

Водночас Іран поставляє РФ, зокрема, ударні безпілотники, які Москва використовує у війні проти України. У РФ це заперечують, натомість Тегеран визнав факт поставки невеликої партії нібито ще до вторгнення Росії в Україну.

Китай поставляє зброю РФ?

Більш того, про плани спільного будівництва Москвою та Тегераном заводу на території РФ, який зможе найближчими роками виробити не менше шести тисяч безпілотників іранської розробки писало видання WSJ із посиланням на власні джерела.

Між тим у США неодноразово застерігали, що Китай також розглядає можливість надання озброєнь Росії для її війни проти України. Втім, за даними ЄС, наразі немає жодних доказів, що Пекін вдався до такого кроку. У разі, якщо це станеться, ЄС обговорить відповідні санкції, попередила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).