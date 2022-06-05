 КНДР здійснила запуск ще кількох балістичних ракет | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.06.2022

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Новини

КНДР здійснила запуск ще кількох балістичних ракет

За даними військових Південної Кореї, КНДР здійснила запуск восьми балістичних ракет у напрямку Японського моря. Міністр оборони Японії Нобуо Кісі засудив дії Пхеньяна.

Запуск ракети

Ракетні випробування КНДР, січень 2022 року

Північна Корея в неділю, 5 червня, здійснила запуск восьми балістичних ракет малої дальності у напрямку Японського моря, повідомив Об'єднаний комітет керівників штабів Південної Кореї. За його даними, ракети запустили з пхеньянського округу Сунан.

Своєю чергою, міністр оборони Японії Нобуо Кісі повідомив, що КНДР запустила кілька балістичних ракет. Снаряди могли мати траєкторію польоту, що змінюється, додав міністр. Виступаючи перед журналістами, він зазначив, що запуски ракет, які здійснює Північна Корея, є неприпустимими.

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Ракетні випробування КНДР

Протягом останніх місяців Північна Корея, яка перебуває в міжнародній ізоляції і під тиском жорстких санкцій, провела вже цілу низку ракетних випробувань. Востаннє вони проходили 25 травня - тоді, за даними південнокорейських військових, було запущено три балістичні ракети, одна з яких - міжконтинентальна.

Сполучені Штати попереджають про можливість проведення Пхеньяном випробувань ядерної зброї, що у разі підтвердження цієї інформації стане першим з 2017 року. Наприкінці травня Рада Безпеки ООН провела зустріч через запуск ракет з боку КНДР. Росія та Китай заблокували резолюцію США щодо посилення санкцій проти Північної Кореї. 

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