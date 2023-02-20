КНДР запустила ракети з РСЗВ великої дальності

Сестра північнокорейського лідера Кім Е Чжон заявила, що це відповідь на дії США, і пригрозила перетворити Тихий океан на "полігон для стрілянини".

Північна Корея у понеділок, 20 лютого, заявила про запуск двох 600-мм ракет із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) у бік Японського моря. Це підтвердили у міністерствах оборони Південної Кореї та Японії. За даними японських військових, ракети досягли максимальної висоти близько 100 і 50 км і подолали відстань близько 400 та 350 км відповідно, перш ніж впасти в нейтральних водах.

Північнокорейські ЗМІ вранці в понеділок поширили заяву Кім Е Чжон, сестри північнокорейського лідера Кім Чен Іна, в якій йдеться про те, що Пхеньян зробив запуски ракет 20 лютого у відповідь на дії США. Пхеньян також пригрозив перетворити Тихий океан на "полігон для стрілянини".

Тим часом у Токіо повідомили, що вимагають скликати позачергове засідання Ради Безпеки ООН через проведені Пхеньяном пуски ракет, передає Reuters.

Тест модифікованої МБР

Запуски відбулися через 48 годин після того, як у суботу Пхеньян оголосив так звані "раптові" навчання із запуску міжконтинентальної балістичної ракети, що, згідно з заявою КНДР, продемонстрували здатність Північної Кореї провести "смертельну ядерну контратаку".

Випущена в суботу міжконтинентальна ракета, що пролетіла майже тисячу кілометрів, впала в японській винятковій економічній зоні. При цьому її запуск було проведено за кілька днів до запланованого початку спільних військових навчань США, Південної Кореї та Японії. У Токіо дії КНДР назвали "абсолютно непростимими", пообіцявши ще тісніше співпрацювати з Вашингтоном та Сеулом, а спільні навчання за участю стратегічного бомбардувальника та винищувачів було проведено в неділю, 19 лютого.

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