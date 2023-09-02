КНДР запустила крилаті ракети у бік Жовтого моря

Кілька крилатих ракет запущені КНДР у бік Жовтого моря, повідомили у Сеулі. Два дні тому Північна Корея зімітувала ядерні удари по Південній Кореї, назвавши це відповіддю на її спільні зі США військові навчання.

Північна Корея запустила кілька крилатих ракет у бік Жовтого моря, повідомили у суботу, 2 вересня, в Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї. За даними південнокорейських військових, це сталося близько 4:00 ранку в суботу за місцевим часом (22:00 за київським часом).

У Сеулі заявили, що разом зі США аналізують деталі запуску північнокорейських ракет. 31 серпня влада КНДР заявила, що зімітувала удари ракетами з ядерними боєголовками по цілях на всій території Південної Кореї. У Пхеньяні назвали це кроком у відповідь на 11-денні спільні військові навчання армій Південної Кореї та США, в яких брали участь стратегічні бомбардувальники B-1B. Ці дії були розцінені КНДР як "плани щодо превентивного ядерного удару з боку США".

Крім того, тиждень тому Північна Корея заявила про другу спробу вивести на орбіту свій супутник-шпигун. Другий запуск, як і перший, виявився невдалим.

Санкції США проти КНДР і РФ

У зв'язку з цими, а також багатьма іншими ракетними випробуваннями КНДР у 2023 році Південна Корея, Японія та США заявили 1 вересня про запровадження нових санкцій щодо фізосіб та компаній, пов'язаних із північнокорейською ракетною програмою.

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Під нові обмеження Вашингтона потрапили, зокрема, московська компанія "Інтелект" та її гендиректор Сергій Козлов - за даними мінфіну США, вони "допомагали отримувати дохід" для організацій КНДР, які займаються незаконною розробкою зброї масового ураження та балістичних ракет. Ці санкції - не перший випадок, коли мінфін США реагує на співпрацю РФ і КНДР у військовій галузі.

Вашингтон повідомляє про співпрацю Пхеньяну з Москвою

30 серпня координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі повідомив на пресконференції, що РФ і КНДР ведуть таємні перемовини про постачання зброї для використання її у війні Росії проти України, і це обговорення "активно просувається".

У середині серпня США ввели санкції проти трьох компаній, які, як вважають у Вашингтоні, пов'язані зі збройовими угодами між Північною Кореєю та Росією. За даними мінфіну США, громадянин Словаччини Ашот Мкртичов, якому підконтрольні ці компанії, вів переговори з КНДР та РФ з метою передачі Росії понад 20 видів зброї та боєприпасів в обмін на товари для Північної Кореї. Міністерство фінансів США на тлі цього заявило, що Росія дедалі частіше змушена звертатися до КНДР та інших своїх союзників за боєприпасами та озброєнням, які вона втрачає під час війни проти України. На це може вказувати і візит російського міністра оборони Сергія Шойгу до КНДР, що відбувся наприкінці липня.