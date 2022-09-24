КНДР ймовірно готується до випробування балістичної ракети

Військові Південної Кореї виявили ознаки того, що Північна Корея може готуватися до випробування балістичної ракети з підводного човна. Про це повідомляє інформаційне агенство Yonhap у суботу, 24 вересня, за кілька днів до візиту в регіон віцепрезидентки США Камали Харріс.

Підготовку до випробовувань помітили у Сінпо, на півдні провінції Хамген у КНДР, повідомляє Yonhap зі слів неназваних військових у Південній Кореї. Ці дані збігаються з тижневим звітом американського аналітичного центру, який посилається на супутникові знімки приватної кампанії.

В адміністрації президента Південної Кореї Юн Сук Йоля стверджують, що лідер країни знає про ознаки можливої провокації КНДР.

Наступного тижня регіон має відвідати віцепрезидентка США Камала Харріс, яка зустрічатиметься з лідерами Японії та Південної Кореї.

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Північна Корея офіційно проголосила себе ядерною державою

Нагадаємо, 9 вересня парламент Північної Кореї ухвалив закон про ядерну зброю, що дозволяє застосовувати її превентивно для оборони у разі зовнішньої загрози нападу.

Лідер КНДР Кім Чен Ин під час виступу у парламенті заявив, що ядерна зброя необхідна для протистояння Сполученим Штатам Америки, і Пхеньян від неї не відмовиться ніколи. За його словами, США хочуть послабити північнокорейську оборону та зрештою повалити уряд.

Ухвалення закону про ядерну зброю він назвав кроком до закріплення ядерного статусу країни та дав зрозуміти, що така зброя не буде предметом торгів. Західні ЗМІ зазначають, що ухваленням закону Північна Корея офіційно оголосила себе ядерною державою.

КНДР готується випробувати ядерну зброю

За даними ООН, Північна Корея готується провести перше з 2017 випробування ядерної зброї. У своїй конфіденційній доповіді на початку серпня організація заявила, що останніми місяцями на випробувальному полігоні на півночі країни помітили будівельні роботи.

Супутникові знімки засвідчили, що КНДР ремонтує мережу тунелів на ядерному полігоні "Пунгері", а також відновлює споруди, які знесли у 2018 році під час переговорів із США.

Наприкінці липня Північна Корея заявила, що готова до конфронтації з США і може мобілізувати свої ядерні засоби стримування.

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