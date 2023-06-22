КМДА заперечує підозру посадовцю у розтраті грошей

Закупівля департаментом муніципальної безпеки КМДА обладнання здійснювалася відповідно до закону, а 1,8 мільйона гривень ПДВ були повернуті до бюджету, стверджують в КМДА.

Закупівля мініелектростанцій департаментом муніципальної безпеки КМДА була проведена без порушень, а гроші у розмірі 1,8 мільйона гривень повернуті до бюджету. Про це заявили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації у відповідь на вручення підозри у розтраті бюджетних коштів голові департаменту Роману Ткачуку у четвер, 22 червня.

У КМДА стверджують, що закупівля здійснювалась відповідно до вимог чинного законодавства в період дії воєнного стану: на виконання протоколу Ради оборони Києва та за гроші резервного фонду бюджету міста Києва.

"Київська міська прокуратура звинувачує Романа Ткачука у нібито розкраданні бюджетних коштів, спираючись на висновок Державної аудиторської служби. Однак в акті перевірки Північного офісу Держаудитслужби зауважень до зазначених закупівель не виявлено. Більше того, ПДВ у розмірі 1,8 мільйона гривень у процесі закупівель, на які вказує обвинувачення, були повернуті до бюджету міста комерційною структурою", - зазначили в пресслужбі та додали, що про факт повернення офіційним листом повідомили відповідні державні органи, зокрема й правоохоронців.

У КМДА закликали до справедливого розслідування

"Департамент муніципальної безпеки закликає правоохоронні органи та прокуратуру до всебічного неупередженого та справедливого розслідування, де немає місця політичному впливу", - наголосили в КМДА.

Раніше Київська міська прокуратура повідомила про вручення ще однієї підозри Роману Ткачуку - у розтраті бюджетних коштів у особливо великих розмірах в умовах воєнного стану. За даними слідства, у листопаді 2022 року Ткачук провів закупівлю мініелектростанцій на загальну суму понад 28,6 мільйона гривень для оснащення пунктів обігріву на території столиці. Тоді, як стверджують в прокуратурі, департамент перерахував зазначену суму включно з податком на додану вартість, попри те, що уряд звільнив цю категорію товарів від оподаткування. Внаслідок цього департамент зазнав шкоди на суму 1,8 мільйона гривень, стверджують в прокуратурі.

21 червня Ткачука за підозрою у службовій недбалості, що призвела до загибелі людей в ніч на 1 червня, суд відправив під цілодобовий домашній арешт на два місяці з вимогою носити електронний браслет.

Кличко заявляв про "шквальну кампанію з дискредитації"

У відповідь на рішення суду мер міста Віталій Кличко заявив про "шквальну кампанію з дискредитації" столичної влади та його особисто. За словами Кличка, "безкінечні обшуки" паралізують роботу департаментів і служб міста" та "у воєнний час вносять хаос в управління столицею".

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