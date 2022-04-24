Кличко виступає за накладення санкцій на ексканцлера Німеччини

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку 24 квітня.

На цій сторінці DW стежить за подіями понеділка, 25 квітня (час київський).

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Мер Києва Віталій Кличко вимагає санкцій щодо ексканцлера Німеччини Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder) після його заяв в інтерв'ю виданню NYT. "На усіх тих, хто досі працює на воєнного злочинця Путіна, мають бути накладені санкції", - сказав Кличко німецькій газеті Bild. Шредер є частиною "системи Путіна", а тому й "співвідповідальним за вбивства жінок і дітей в Україні".

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Протягом 24 квітня українські військові знищили 13 танків, 3 артилерійські системи, 17 одиниць броньованої техніки, 4 бойові броньовані машини, 18 одиниць автомобільної техніки та 4 паливозаправники російської армії. Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил у Facebook. Зазначається, що українські підрозділи протиповітряної оборони у небі українського Донбасу збили 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10". Підтвердження цієї інформації з незалежних джерел немає.

США підготували, але не запроваджеють санкції щодо Кабаєвої

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Аліна Кабаєва, ймовірно, має дітей від Путіна

Влада США підготувала санкції щодо голови ради директорів "Національної медіагрупи" Аліни Кабаєвої, але не запроваджує їх через побоювання, що президент Росії Путін агресивно на них відреагує. Про це із посиланням на джерела повідомляє газета The Wall Street Journal. Згідно з даними видання, у Вашингтоні переконані, що запровадження санкцій проти Кабаєвої вважатиметься настільки особистим ударом по Путіну, що це може призвести "до подальшої ескалації напруженості у відносинах між Росією та США". Джерела газети розповіли, що американський мінфін підготував санкції проти Кабаєвої, але Рада національної безпеки після 11-годинної наради викреслила її ім'я зі списку. Водночас джерела газети не заперечують, що санкції у жодному разі не вплинуть на бойові дії в Україні. Журналісти WSJ заявили, що Кабаєва має трьох дітей від Путіна.

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