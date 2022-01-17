Міський голова Києва Віталій Кличко вдруге захворів на коронавірус. Про це він повідомив повідомив на власній сторінці у Facebook у понеділок, 17 січня.

Він висловив сподівання, що перенесе захворювання легко, адже має щеплення проти коронавірусу. "Оскільки вакцинований, сподіваюся на нескладний перебіг хвороби", - написав Кличко. Мер зазначив, що самоізолювався та працює з дому.

Вперше Кличко захворів на коронавірус 24 жовтня 2020 року. Він перебував на самоізоляції майже два тижні.

З початку цього року на COVID-19 захворіли кілька відомих українців. Зокрема, 6 січня стало відомо, що повторно заразився голова парламенту Руслан Стефанчук, а 15 січня коронавірус виявили у предстоятеля Української православної церкви митрополита Епіфанія.

Через стрімке розповсюдження омікрон-варіанта коронавірусу міністерство охорони здоров'я прогнозує сплеск захворювань у січні-лютому.

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Для підвищення ефективності боротьби з коронавірусом на початку січня в Україні дозволили бустерне щеплення для повнолітніх проти COVID-19. Крім того, за аналогією з Європейським Союзом, в Україні мають намір ухвалити рішення щодо скорочення терміну дії сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу до дев'яти місяців.