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Мер Києва Віталій Кличко вдруге захворів на коронавірус. Вперше він заразився восени 2020 року.
Міський голова Києва Віталій Кличко вдруге захворів на коронавірус. Про це він повідомив повідомив на власній сторінці у Facebook у понеділок, 17 січня.
Він висловив сподівання, що перенесе захворювання легко, адже має щеплення проти коронавірусу. "Оскільки вакцинований, сподіваюся на нескладний перебіг хвороби", - написав Кличко. Мер зазначив, що самоізолювався та працює з дому.
Вперше Кличко захворів на коронавірус 24 жовтня 2020 року. Він перебував на самоізоляції майже два тижні.
З початку цього року на COVID-19 захворіли кілька відомих українців. Зокрема, 6 січня стало відомо, що повторно заразився голова парламенту Руслан Стефанчук, а 15 січня коронавірус виявили у предстоятеля Української православної церкви митрополита Епіфанія.
Через стрімке розповсюдження омікрон-варіанта коронавірусу міністерство охорони здоров'я прогнозує сплеск захворювань у січні-лютому.
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Для підвищення ефективності боротьби з коронавірусом на початку січня в Україні дозволили бустерне щеплення для повнолітніх проти COVID-19. Крім того, за аналогією з Європейським Союзом, в Україні мають намір ухвалити рішення щодо скорочення терміну дії сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу до дев'яти місяців.