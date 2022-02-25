Кличко: Київ вступив у фазу оборони

О 5-ій ранку 24 лютого російський президент Володимир Путін оголосив про початок війни проти України.

Нижче DW стежить за подіями 25 лютого з 14 години (час київський).

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Російські війська цілеспрямовано обстрілюють житлові будинки у Харкові, повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі. "Росія атакує позиції наших військових, у той же час цілеспрямовано атакує житлові будинки, які стоять далеко позаду наших позицій", - написав він. Зокрема, за словами Синєгубова, в Харкові сильно постраждав від обстрілів район "П'ятихатки", селище Лісове, район "Салтівки". На місцях обстрілів виникали пожежі, написав голова ОДА. Водночас він зазначив, що були випадки, коли російські війська кидали зброю, техніку та тікали з поля бою.

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У Київ заходить українська військова техніка для оборони столиці, повідомили у міністерстві внутрішніх справ України. Речник-радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко звернувся до киян із проханням не знімати і не викладати інформацію про пересування техніки.

Мер Києва Віталій Кличко

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Київ вступив у фазу оборони, повідомив мер української столиці Віталій Кличко. "Зараз у деяких районах лунають постріли та вибухи, які ви чуєте. Українські військові знешкоджують диверсійні групи росіян. Деякі диверсійні групи, на жаль, уже проникли до столиці, і ворог хоче поставити на коліна столицю та нас із вами знищити", - заявив Кличко. Він додав, що всі, хто може обороняти місто, мають "долучатись і допомагати нашим воїнам". "Збройні сили сьогодні демонструють героїзм і самопожертву заради нас із вами, заради нашої держави", - додав він.