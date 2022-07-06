24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 5 липня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами середи, 6 липня (час київський).

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Ключовим у боротьбі за Донбас стане Слов'янськ - розвідка

Протягом останнього тижня російські війська просунулися ще на п'ять кілометрів дорогою E40 від Ізюма, стикаючись з надзвичайно рішучим опором українців, повідомляє військова розвідка Великобританії у своєму щоденному звіті. За її даними, Росія кинула на Ізюмський напрямок більшість своїх підрозділів східної та західної групи військ. Зараз вони знаходяться приблизно в 16 кілометрах на північ від Слов'янська. Оскільки місту також загрожує центральна та південна групи військ РФ, існує реальна можливість, що бій за Слов'янськ стане наступним ключовим змаганням у боротьбі за Донбас, ідеться у повідомленні.

Тим часом американський Інститут дослідження війни (ISW) повідомляє, що російська влада веде посилені заходи щодо призову на окупованих територіях України, щоби компенсувати втрати особового складу. Як ідеться у щоденному звіті, РФ продовжує закріплювати адміністративний контроль над окупованими територіями, що може створити умови для їхньої прямої анексії. Також аналітики вважають, що Кремль зберігає мету зміни влади в Україні та територіальної експансії далеко за межі Донбасу.

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Ситуація в регіонах

Голови обласних військових адміністрацій розповіли про ситуацію в регіонах:

У Миколаївській області в ніч на 6 липня під вогнем РФ опинилося село Нечаяне, де за попередньою інформацією загинула людина . 5 липня в області загинула щонайменше ще одна людина в селі Засілля. Протягом доби зафіксовані обстріли аквазони Очаківської громади, Куцурубської та Широківської громад, селища Квітневе Первомайської громади. "У Березнегуватській громаді тривають обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється", - повідомив Віталій Кім.

. 5 липня в області загинула щонайменше ще одна людина в селі Засілля. Протягом доби зафіксовані обстріли аквазони Очаківської громади, Куцурубської та Широківської громад, селища Квітневе Первомайської громади. "У Березнегуватській громаді тривають обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється", - повідомив Віталій Кім. У Дніпропетровській області російські війська обстріляли село Шестерня . Внаслідок обстрілів пошкоджені будинки, серед людей постраждалих немає, повідомив Валентин Резніченко.

. Внаслідок обстрілів пошкоджені будинки, серед людей постраждалих немає, повідомив Валентин Резніченко. У Донецькій області 5 липня внаслідок атак РФ загинули п'ятеро людей: двоє в Авдіївці, по одній людині - в Слов'янську, Красногорівці та Кураховому. Ще 21 людина отримала поранення, повідомив Павло Кириленко.

++08.29++

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес повідомив подробиці програми з навчання українських військових, оголошеної під час візиту до Києва прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона.

За словами Воллеса, перша ротація українських військовослужбовців уже прибула до Великобританії та незабаром приступить до військових навчань. "Українські військові пройдуть курси, засновані на базовій військовій підготовці Великобританії. Це включає в себе навчання володінню зброєю, надання першої медичної допомоги на полі бою, польову техніку, тактику патрулювання та навчання законам збройних конфліктів. Кожен курс триватиме кілька тижнів", - розповів він. Міністр додав, що Лондон прагне збільшити масштаб і частоту цих тренувань. Всього у Великобританії планують підготувати до 10 тисяч українських солдатів.

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++07.58++

Зведення генштабу ЗСУ

Російські війська наступають в районах Мазанівки та Луганського Донецької області, бої тривають, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні. Спробу наступу РФ у районах населених пунктів Долина, Верхньокам’янське, Білогорівка, Григорівка, Спірне та Вершина на Донеччині українські війська відбили.

Дистанційно росіяни мінували місцевість неподалік Шестакового та Перемоги на Харківщині. Авіаударів РФ завдала в районі Вуглегірської теплової електростанції та неподалік Авдіївки. Ракетних обстрілів і далі зазнає Миколаївщина. Під вогнем важкого озброєння - населенні пункти Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей. РФ утримує у готовності до завдання ракетних ударів по Україні в морі чотири носії високоточної зброї, зазначають у генштабі.

++07.27++

35 країн за посилення спортивних санкцій проти Росії

35 країн виступили за посилення спортивних санкцій щодо Росії через розв'язану нею війну в Україні та щодо Білорусі через сприяння їй. Спільну заяву щодо цього підписали США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Японія, Корея, Великобританія та країни Європейського Союзу за винятком Болгарії та Угорщини.

В ній ідеться, що російські та білоруські спортсмени, допущені до змагань, мають виступати у нейтральному статусі, а використання прапорів, гербів і гімнів РФ і Білорусі мають бути заборонені. Також у заяві сказано, що особи, пов'язані з російською та білоруською владою, мають бути усунені від впливових посад у міжнародних спортивних федераціях, а членство національних спортивних органів Росії та Білорусі в міжнародних федераціях має бути призупинене. Крім того, слід вивчити можливість призупинення трансляції спортивних змагань у Росії та Білорусі, повідомляється на сайті державного департаменту США.