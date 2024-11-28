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ПолітикаУкраїна

Клімкін про "мирного посланця" Трампа: Не буде упереджений

Олександр Куницький
28 листопада 2024 р.

Кіт Келлог буде чесно намагатися зрозуміти, які є варіанти завершення війни Росії проти України, вважає колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін.

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Колишній глава МЗС України Павло Клімкін
Павло КлімкінФото: DW

Майбутній спеціальний представник з питань України та Росії в адміністрації  Дональда Трампа, генерал у відставці Кіт Келлог буде діяти неупереджено і чесно намагатиметься зрозуміти варіанти завершення війни. Таку думку в коментарі DW висловив у четвер, 28 листопада, колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

На запитання про те, чи вигідне для України призначення Келлога, дипломат відповів:  "Ми не можемо про це говорити поки. Я вважаю, що Келлог буде дійсно чесно намагатися зрозуміти, які є варіанти завершення війни РФ проти України. Він точно буде намагатися визначити поле важелів для досягнення цих варіантів і сценаріїв, щоб запропонувати їх Трампу і команді. Але він не буде упереджений. Келлог отримав мандат дивитися, що можливо і що неможливо".

За його словами, Келлог не є політиком і не робитиме політичних висновків. "У США дуже чітко є відмежування політиків і не політиків. І Келлог завжди поводив себе як людина, яка має мілітарний бекґраунд і як експерт. Але ніколи не як політик. Політичні висновки будуть робити вже безпосередньо нова адміністрація і сам Трамп", - зазначив Клімкін.

Кіт Келлог - за "мир через силу"

27 листопада обраний президент США Трамп оголосив, що призначить своїм спецпредставником по Україні та Росії Келлога. "Разом ми забезпечимо мир силою і зробимо Америку та світ знову безпечними", - сказав Трамп. Келлог зазначив, що "з нетерпінням чекає невтомної роботи задля забезпечення миру силою, відстоюючи інтереси Америки". 

У червні агенція Reuters повідомляла, що Келлог був одним із двох співавторів представленого Трампу плану припинення війни Росії проти України у разі перемоги того на президентських виборах: США погрожують Україні припинити військову допомогу, якщо вона не почне переговорів з РФ, а Росії погрожують максимально посилити допомогу ЗСУ, якщо та не піде на переговори. При цьому передбачалося припинення вогню на наявній лінії зіткнення.

Читайте також: Зеленський про "мирний план" Трампа: Думаю, побачимо в січні

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