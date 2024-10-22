Кличко відсторонив свого заступника після розслідування ЗМІ

Київський міський голова Віталій Кличко відсторонив від виконання обов'язків заступника голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Володимира Прокопіва після журналістського розслідування щодо заволодіння низкою об'єктів комунальної нерухомості.

"Я звертаюся до правоохоронних і антикорупційних органів перевірити факти, викладені журналістами-розслідувачами Bihus.Info щодо заступника голови КМДА Володимира Прокопіва. А також на час перевірки, задля її об'єктивності, відсторонюю Прокопіва від виконання обов'язків заступника голови КМДА з самоврядних повноважень", - написав Кличко у Telegram у вівторок, 22 жовтня.

Прокопів написав заяву на звільнення

Сам Прокопів написав у Facebook, що "за посаду заступника голови КМДА ніколи не тримався, тому написав заяву на звільнення". Кличко не коментував, чи задовольнить її.

"За всі роки своєї публічної діяльності, роботи в органах місцевого самоврядування, на державній службі я завжди був відкритим до журналістів. Що, власне, вони і підтвердили у своєму матеріалі. Я не маю чого приховувати, тому і сам, коли почали телефонувати родичам та моїм друзям, запросив їх на чесну розмову. Майже дві години я відповідав на усі запитання, які цікавили журналістів", - написав Прокопів і додав, що "як голова найбільшої фракції у Київській міській раді, розуміє причини зацікавленості" ним журналістів.

Прокопів очолює у Київраді фракцію "Європейська солідарність". "Я з повагою ставлюся до роботи правоохоронних органів та інших контролюючих державних служб. Тому, якщо останні будуть вбачати у моїх діях ознаки порушень, готовий і відкритий до перевірки", - написав він.

Розслідування Bihus.Info про Прокопіва

Журналісти Bihus.Info випустили дві частини розслідування щодо Прокопіва, його родину та друзів.

У першій частині йдеться, що на його тестя оформили компанію, що стала власницею цілої низки житлової та комерційної нерухомості в різних районах Києва, зокрема елітної, на тещю -приватний будинок у котеджному містечку, ринкова вартість якого на дату покупки оцінювалася від 180 тисяч доларів, хоча її офіційна зарплата не перевищувала 20 тисяч гривень на місяць.

На дружину Прокопіва оформлене комерційне приміщення вартістю 13 мільйонів гривень і трикімнатна квартира, за яку вона влітку 2022 року заплатила близько 2 мільйонів гривень, хоча на той час забудовник продавав квартири в тому житловому комплексі вдвічі дорожче. Навесні 2024 року вона придбала ще одне комерційне приміщення в центрі міста.

Сам Прокопів заявив журналістам, що є експертом в нерухомості та "вміє правильно торгуватися".

У другій частині йдеться, що двоє друзів Прокопіва - Олександр Поштарюк і Андрій Стеценко - отримали у власність через приватні компанії щонайменше шість об'єктів нерухомості, які раніше були у комунальній власності Києва.