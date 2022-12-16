Кличко: У третини киян є вода та тепло, у 40% - світло

За словами мера української столиці Віталія Кличка, тепло- та водопостачанням всім киянам можуть повернути до завтра.

9 хв. тому 9 хв. тому

9 хв. тому 9 хв. тому

Третина мешканців Києва мають тепло- та водопостачання, енергопостачанням забезпечено 40 відсотків домівок киян, повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону ввечері у п'ятницю, 16 грудня, мер української столиці Віталій Кличко.

"По кількох об’єктах критичної інфраструктури столиці були сьогодні ураження. Так, є дефіцит постачання електроенергії. Є пошкодження електромереж", - сказав він.

Міські служби працюють над тим, щоб до ранку повернути всім киянам тепло- та водопостачання, додав Кличко.

Він також розповів, що у зв’язку із пошкодженням енергетичної системи та аварійними відключеннями електроенергії поїзди метрополітену до кінця дня, 16 грудня, не курсуватимуть. Водночас підземні станції працюють як укриття.

Киян просять користуватися наземним транспортом. 17 грудня в українській столиці також додатково запустять автобуси, що дублюватимуть трамвайні маршрути. Також буде організовано рух автобусів, які частково дублюватимуть маршрути метрополітену, розповів мер Києва.

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НЕК "Укренерго" припинила режим надзвичайної ситуації

Ввечері національна енергетична компанія "Укренерго" повідомила про припинення дії режиму надзвичайної ситуації, який було запроваджено раніше через пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури внаслідок ранкового масованого ракетного удару РФ по території України.

"На виконання вимог пункту 9.1.3 Правил ринку інформуємо про припинення дії надзвичайної ситуації в ОЕС України, яка настала 16.12.2022 року внаслідок масованих ракетних обстрілів з боку Російської Федерації електроенергетичної інфраструктури України (теплові електростанції, гідроелектростанції, підстанцій магістральних мереж 330-750 кВ)", - йдеться у повідомленні.

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Дев'ятий масований ракетний удар по Україні

Зранку 16 грудня Росія розпочала масований ракетний обстріл України, випустивши по території країни, за уточненими даними, 74 ракети, 60 з яких зили сили протиповітряної оборони України.

Тільки по Києву було запущено 40 ракет. Повітряні сили ЗСУ назвали цю атаку однією з найбільших по українській столиці з моменту повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.