Ексдиректор метро Брагінський склав мандат депутата Київради

Кличко повідомив про звілення директора "Київпастрансу". Він також знанчаив, що скандальний ексочільник метрополітену Брагінський покидає францію "Удар" "після резонансного розслідування".

Ексочільник комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський склав повноваження депутата Київської міської ради, де він представляв фракцію партії "УДАР". Про це повідомив у четвер, 21 березня, київський міський голова Віталій Кличко.

Він зазначив, що це рішення було ухвалене після розслідування журналістів Bihus.info щодо статків Брагінського та його роботи на посаді керівника київського метрополітену. "Далі оприлюдненими фактами займатимуться правоохоронні органи", - написав Кличко у Telegram.

Також депутатські повноваження складе ще один депутат фракції "УДАРу" в Київраді Ілля Кушнір. Як заявив Кличко, рішення було ухвалене через те, що той "надто рідко відвідував засідання Київради".

Також Кличко повідомив і про кадрові перестановки у КП "Київпастранс". Зокрема, з посади вільнився директор підприємства Дмитро Левченко та "буде звільнений" директор з виробництва Павло Кирилюк, написав він.

Причини таких кадрових змін Кличко не повідомив, але вказав, що найближчими днями буде призначений виконувач обовʼязків директора "Київпастрану".

Журналістське розслідування про Брагінського

Нагадаємо, що 14 березня команда Bihus.info оприлюднила першу частину розслідування, в якому дослідила декларації Брагінського та майно його рідних. Зокрема, журналісти виявили у декларації мами Брагінського два мільйони гривень, які вона майже одразу передарувала сину. Далі пенсіонерка стала власницею одразу двох двокімнатних квартир в новобудові - ЖК White Lines, ринкова вартість якої становить близько 440 тисяч доларів.

Також в розслідуванні стверджується, що дружина Брагінського, яку він багато років поспіль не згадував у деклараціях, є власницею низки активів. Зокрема, квартири на Печерську в Києві, що розміщена поряд із "однушкою" самого директора метрополітену. Також вона володіє двома земельними ділянками загальною площею 0,5 гектара в елітному поселенні Козин під Києвом. Ринкова вартість цього активу може сягати 760 тисяч доларів, наголошують журналісти. Джерела фінансування цих покупок - незрозумілі, заявляють автори розслідування.

У другій частині розслідування команди Bihus.info щодо діяльності ексочільника метро Брагінського йшлося про те, що підряд на капремонт "червоної гілки" на 1,58 мільярда гривень отримала компанія, записана на балерину - родичку бізнес-партнера Брагінського.

Після публікації першої частини розслідування Віталій Кличко заявив, що Брагінський має бути відсторонений від виконання обовʼязків директора столичного метро, а фактами, оприлюдненими в розслідуванні, мають займатися відповідні правоохоронні органи. Наступного дня уже сам Брагінський подав заяву на звільнення.