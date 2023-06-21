Кличко нарікає на "шквальну кампанію з дискредитації"

Мер Києва поскаржився на нескінченні обшуки, маніпуляції у ЗМІ та підозри його підлеглим, що, на його думку, паралізує роботу столичної влади.

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко заявив про "шквальну кампанію з дискредитації" столичної влади та його особисто. Відповідне звернення він оприлюднив у своїх акаунтах у соціальних мережах у середу, 21 червня.

Він поскаржився на "безкінечні обшуки, що паралізують роботу департаментів і служб міста" та "у воєнний час вносять хаос в управління столицею".

"По кілька разів приходять за однією і тією ж документацією. Гучні заголовки "новин", маніпуляції і відверта брехня. Стараються, як можуть, щоб знищити репутацію Кличка. Але накопати на мене нічого не можуть. Тому вручають підозри підлеглим і голосно кричать про нібито винуватість", - сказав мер.

Закрите укриття: Кличко заступився за Ткачука

Як приклад Кличко навів обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту керівнику департаменту муніципальної безпеки КМДА Роману Ткачуку, якого підозрюють у службовій недбалості через загибель людей біля закритого укриття під час російської атаки в ніч на 1 червня.

За словами Кличка, прохання Ткачука обрати інший запобіжний захід, що дозволяв би йому виконувати службові обов'язки та виїжджати на місця ліквідації надзвичайних ситуацій, було відхилене. "Це при тому, що Ткачук постійно брав участь у ліквідації надзвичайних ситуацій. Зокрема, і після ворожих обстрілів", - запевнив мер.

Він дорікнув, що жодного з голів районів, які "відповідальні за облаштування укриттів і є балансоутримувачами та розпорядниками коштів", не покарали "ні за стан укриттів, ні за феєричні закупки в них". "А знаходяться голови районів у вертикалі центральної влади. То ми говоримо про об'єктивність і відсутність політичних мотивів?" - зауважив Кличко.

Скандал навколо укриттів

Він також наголосив, що "зараз ворог один, і мета у всіх має бути одна - захистити Україну і вигнати російських варварів з нашої землі", та дорікнув, що не всі так поводяться. "Комусь знову свербить взяти під контроль столицю. Ми вже перемогли? Немає інших викликів, головна проблема - Кличко?! І це коли треба працювати всім спільно", - сказав міський голова.

Раніше Кличко відповів головам районів Києва, які звинуватили його в концентрації влади та небажанні нести відповідальність, закликом "не робити політичної дурні".

Скандал розгортається на тлі перевірки укриттів у місті після трагедії 1 червня. Очільники Києва та районів перекладають відповідальність за стан бомбосховищ одне на одного.

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