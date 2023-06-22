Кличко: На місці вибуху в Києві виявили ще одне тіло

До трьох зросла кількість жертв вибуху у багатоповерхівці в Києві.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про виявлення тіла ще однієї загиблої внаслідок вибуху в багатоповерхівці в Дніпровському районі в ніч на четвер, 22 червня.

Наразі внаслідок вибуху у багатоповерхівці загинуло три особи, постраждало п'ятеро (троє госпіталізованих) та врятовано 20 осіб, уточнюють в ДСНС.

Як повідомлялося, у ніч на 22 червня у 16-типоверховому будинку по вулиці Малишка стався вибух, зруйновано чотири квартири. За попередньою інформацією ДСНС, це сталося це через витік газу в одній з квартир. За фактом вибуху в будинку поліція Києва розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України - порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей.