 Клавдіївська фабрика знищила ялинкові прикраси із логотипом армії Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.12.2020

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Новини

Клавдіївська фабрика знищила ялинкові прикраси із логотипом армії Росії

Керівництво фабрики пообіцяло, що всі подальші замовлення будуть проходити "цензурний і етичний контроль".

В Україні спалахнув скандал через виробництво яоинкових прикрас з логотипом армії РФ

В Україні спалахнув скандал через виробництво яоинкових прикрас з логотипом армії РФ

Клавдіївська фабрика ялинкових прикрас, що в Київській області, виробляла новорічні кульки з логотипом армії Росії. Після того, як інформація про це поширилася в соціальних мережах, виконувач обов'язків голови правління підприємства Павло Гукасов  вибачився і повідомив, що весь тираж прикрас знищений. Про це він написав у суботу, 5 грудня, на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

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"Учора на Клавдіївській фабриці стався інцидент, який потребує моїх коментарів як представника керівництва фабрики. Основою конфлікту стали кульки з лого російської армії, які відвідувачі побачили під час екскурсії на фабриці. Хочу зауважити, що фабрика веде активну діяльність у сфері освіти, розваг і туризму, а також розвиває проєкти і бізнес не лише на території України, а й за її межами, під моїм керівництвом", - повідомив очільник фабрики.

За словами Гукасова, історично склалося так, що Росія була одним із ринків збуту продукції підприємства. "У зв'язку з короткою сезонністю бізнесу і в боротьбі за ринок з китайськими виробниками за останні шість років фабрика не змогла повністю відмовитися від російського ринку", - зауважив він.

Гукасов пояснив, що частина продукції поставлялася в Росію, а замовлення розміщувалися через CRM-систему, що давало змогу прискорити виконання замовлень в умовах стислих термінів. За його словами, економічна криза і введення карантинних заходів призвели до скорочення екскурсійного потоку, що поставило питання про подальше існування фабрики. Керівник підприємства стверджує, що через це займався розвитком нових проєктів, і всі замовлення від російської сторони проходили без його уваги. "Оскільки співробітники не були проінструктовані не брати замовлення такого формату, почали його виконання без всякого сумніву", - пояснив Гукасов, зазначивши, що виробництво таких ялинкових прикрас було припинено. "На даний момент тираж ліквідовано", - додав він.

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При цьому Гукасов закликав спочатку розібратися у ситуації, і вже потім "хайпувати".

"Хочу висловити подяку авторам відео на вказівку проблем у нашій системі прийому замовлень, але в свою чергу, хочу побажати їм більш глибоко вникати в суть питань, перш ніж винищувати працю людей і хайпувати на недоліках інших", - зауважив він.

Гукасов запевнив, що всі подальші замовлення будуть безпосередньо проходити "цензурний і етичний контроль". "Я поділяю обурення громадськості і прошу вибачення у цій ситуації, і сподіваюся на відновлення теплого ставлення до імені та колективу фабрики", - підсумував він.

Дивитись відео 00:49

Ялинкові прикраси з танками в Росії (23.11.2017)

  • Адвент починається в неділю за чотири тижні до Різдва. У цей час християни готуються до приходу Господа (лат. adventus domini). Колись Адвент був пов'язаний із постом та забороною танців, а нині означає для віруючих християн насамперед духовні практики. Атеїсти асоціюють ялинковий вінок з передріздвяним часом так само, як пряники та гірлянди.

    Різдвяна історія: що таке Адвент і навіщо потрібен ялинковий вінок

    Свято наближається...

    Адвент починається в неділю за чотири тижні до Різдва. У цей час християни готуються до "приходу Господа" (лат. adventus domini). Колись Адвент був пов'язаний із постом та забороною танців, а нині означає для віруючих християн насамперед духовні практики. Атеїсти асоціюють ялинковий вінок з передріздвяним часом так само, як пряники та гірлянди.

  • Свічки на ялинковому вінку запалюють у кожну неділю Адвенту. Першої неділі - одну, другої - дві, третьої - три... Тим, хто суворо дотримується послідовності, доведеться, ймовірно, четвертої неділі замінити розталу першу свічку.

    Різдвяна історія: що таке Адвент і навіщо потрібен ялинковий вінок

    Свічки запалюють щонеділі

    Свічки на ялинковому вінку запалюють у кожну неділю Адвенту. Першої неділі - одну, другої - дві, третьої - три... Тим, хто суворо дотримується послідовності, доведеться, ймовірно, четвертої неділі замінити розталу першу свічку.

  • Основоположниками традиції запалювати свічки під час Адвенту вважають ранні протестантські громади XVI століття. Звичай у сучасному вигляді приписують теологу Йоганну Гінріху Віхерну, який заснував у 1833 році дитячий будинок поблизу Гамбурга. Щоб дітям було зрозуміло, як довго чекати свята, Віхерн розмістив на колесі від воза чотири великі і 20 малих свічок і день за днем запалював їх.

    Різдвяна історія: що таке Адвент і навіщо потрібен ялинковий вінок

    Засновники звичаю

    Основоположниками традиції запалювати свічки під час Адвенту вважають ранні протестантські громади XVI століття. Звичай у сучасному вигляді приписують теологу Йоганну Гінріху Віхерну, який заснував у 1833 році дитячий будинок поблизу Гамбурга. Щоб дітям було зрозуміло, як довго чекати свята, Віхерн розмістив на колесі від воза чотири великі і 20 малих свічок і день за днем запалював їх.

  • На фото - інсталяція на водонапірній вежі заввишки 56 метрів в нижньосаксонському місті Люнебург. Засвітити на ній вогник можуть усі, зателефонувавши або надіславши SMS на спеціальний номер. Таким чином абоненти ще й жертвують на благодійний музичний проект для підлітків-біженців і місцевої молоді від євангелічно-лютеранської земельної церкви Ганновера.

    Різдвяна історія: що таке Адвент і навіщо потрібен ялинковий вінок

    Оригінальний спосіб запалити різдвяні вогні

    На фото - інсталяція на водонапірній вежі заввишки 56 метрів в нижньосаксонському місті Люнебург. Засвітити на ній вогник можуть усі, зателефонувавши або надіславши SMS на спеціальний номер. Таким чином абоненти ще й жертвують на благодійний музичний проект для підлітків-біженців і місцевої молоді від євангелічно-лютеранської земельної церкви Ганновера.

  • На протестантській півночі Німеччини традиція різдвяних вінків була вже доволі поширена, коли у 1925 році в Кельні уперше повісили різдвяний вінок у католицькій церкві. Відтоді цей звичай поступово поширювався й на південь. На фото - різдвяний вінок у історичному центрі портового міста Задар (Хорватія).

    Різдвяна історія: що таке Адвент і навіщо потрібен ялинковий вінок

    Поширення звичаю

    На протестантській півночі Німеччини традиція різдвяних вінків була вже доволі поширена, коли у 1925 році в Кельні уперше повісили різдвяний вінок у католицькій церкві. Відтоді цей звичай поступово поширювався й на південь. На фото - різдвяний вінок у історичному центрі портового міста Задар (Хорватія).

  • Англіканська церква теж перейняла традицію. Йоркський собор (на фото) прикрашає, напевно, найбільший різдвяний вінок Сполученого Королівства діаметром у чотири метри. Його розмістили в самому центрі найбільшого собору країни. У центрі вінка розташовано п'яту свічку, яку запалять у Святий вечір.

    Різдвяна історія: що таке Адвент і навіщо потрібен ялинковий вінок

    Схожі звичаї в інших країнах

    Англіканська церква теж перейняла традицію. Йоркський собор (на фото) прикрашає, напевно, найбільший різдвяний вінок Сполученого Королівства діаметром у чотири метри. Його розмістили в самому центрі найбільшого собору країни. У центрі вінка розташовано п'яту свічку, яку запалять у Святий вечір.

  • Цей вінок спорудили до благодійного вечора телерадіокомпанії SWR у Південному саду квітучого бароко, розташованому в замку-резиденції в Людвігсбургу. Діаметр конструкції з солом'яних блоків і ялинок - понад 40 метрів, висота електричних свічок - більше шести метрів. Якби у світі обирали найбільший різдвяний вінок, цей мав би хороші шанси на перемогу.

    Різдвяна історія: що таке Адвент і навіщо потрібен ялинковий вінок

    Кандидат на звання найбільшого вінка у світі

    Цей вінок спорудили до благодійного вечора телерадіокомпанії SWR у Південному саду "квітучого бароко", розташованому в замку-резиденції в Людвігсбургу. Діаметр конструкції з солом'яних блоків і ялинок - понад 40 метрів, висота електричних свічок - більше шести метрів. Якби у світі обирали найбільший різдвяний вінок, цей мав би хороші шанси на перемогу.

    Автор: Ян Вальтер, Аніта Грабська


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