Клавдіївська фабрика знищила ялинкові прикраси із логотипом армії Росії

Клавдіївська фабрика ялинкових прикрас, що в Київській області, виробляла новорічні кульки з логотипом армії Росії. Після того, як інформація про це поширилася в соціальних мережах, виконувач обов'язків голови правління підприємства Павло Гукасов вибачився і повідомив, що весь тираж прикрас знищений. Про це він написав у суботу, 5 грудня, на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Читайте також: Як правильно доглядати за ялинкою: поради німецьких експертів

"Учора на Клавдіївській фабриці стався інцидент, який потребує моїх коментарів як представника керівництва фабрики. Основою конфлікту стали кульки з лого російської армії, які відвідувачі побачили під час екскурсії на фабриці. Хочу зауважити, що фабрика веде активну діяльність у сфері освіти, розваг і туризму, а також розвиває проєкти і бізнес не лише на території України, а й за її межами, під моїм керівництвом", - повідомив очільник фабрики.

За словами Гукасова, історично склалося так, що Росія була одним із ринків збуту продукції підприємства. "У зв'язку з короткою сезонністю бізнесу і в боротьбі за ринок з китайськими виробниками за останні шість років фабрика не змогла повністю відмовитися від російського ринку", - зауважив він.

Гукасов пояснив, що частина продукції поставлялася в Росію, а замовлення розміщувалися через CRM-систему, що давало змогу прискорити виконання замовлень в умовах стислих термінів. За його словами, економічна криза і введення карантинних заходів призвели до скорочення екскурсійного потоку, що поставило питання про подальше існування фабрики. Керівник підприємства стверджує, що через це займався розвитком нових проєктів, і всі замовлення від російської сторони проходили без його уваги. "Оскільки співробітники не були проінструктовані не брати замовлення такого формату, почали його виконання без всякого сумніву", - пояснив Гукасов, зазначивши, що виробництво таких ялинкових прикрас було припинено. "На даний момент тираж ліквідовано", - додав він.

Читайте також: Різдвяні ялинки: пластикові чи справжні?

При цьому Гукасов закликав спочатку розібратися у ситуації, і вже потім "хайпувати".

"Хочу висловити подяку авторам відео на вказівку проблем у нашій системі прийому замовлень, але в свою чергу, хочу побажати їм більш глибоко вникати в суть питань, перш ніж винищувати працю людей і хайпувати на недоліках інших", - зауважив він.

Гукасов запевнив, що всі подальші замовлення будуть безпосередньо проходити "цензурний і етичний контроль". "Я поділяю обурення громадськості і прошу вибачення у цій ситуації, і сподіваюся на відновлення теплого ставлення до імені та колективу фабрики", - підсумував він.

Дивитись відео 00:49 Поділитись Ялинкові прикраси з танками в Росії (23.11.2017) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2o77U Ялинкові прикраси з танками в Росії (23.11.2017)