Китай збільшує імпорт енергоносіїв з Росії

Китай знову збільшив обсяги імпорту вугілля та нафти з Росії. Як свідчать оприлюднені у суботу, 20 серпня, дані митної служби КНР, Росія уже третій місяць поспіль є найбільшим постачальником нафти до Китаю.

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Так, у липні російський імпорт нафти становив близько 7,15 мільйона тонн, що на 7,6 відсотка більше, ніж за аналогічний торішній період. Тим часом імпорт вугілля Китаєм з Росії зріс до найвищого показника за понад п'ять років. Згідно з даними китайської митниці, у липні Пекін імпортував із Росії 7,42 мільйона тонн вугілля, що приблизно на 14 відсотків більше, ніж у липні 2021 року.

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У той час, як Європейський Союз намагається значно знизити свою енергетичну залежність від Москви у відповідь на агресивну війну Росії проти України, КНР користується зниженням цін на сировину з Росії для збільшення імпорту російських енергоносіїв. Керівництво в Пекіні і досі не засудило війну в Україні, а навпаки, і надалі підтверджує свої дружні й партнерські відносини з Москвою, зазначає інформагенція dpa.

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Нагадаємо, що крім Китаю, в Азії російські енергоносії також активно закуповує Індія.