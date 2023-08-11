Китай заявив про викриття американського шпигуна

У Китаї засудили 52-річного чоловіка на прізвище Цзен за шпигунство на користь розвідки Сполучених Штатів Америки.

Влада Китаю заявила, що розкрила справу про шпигунство для Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США. За шпигунство на користь американської розвідки було засуджено 52-річного громадянина Китаю на прізвище Цзен, йдеться в заяві міністерства державної безпеки КНР, опублікованій у п'ятницю, 11 серпня, на сайті відомства.

Міністерство не повідомило подробиць про покарання чоловіка, згадавши лише про "примусові заходи щодо нього для своєчасного усунення збитків". У своїй заяві міністерство посилається на ухвалений минулого місяця розширений закон про контррозвідку, який надає владі безпрецедентні повноваження щодо боротьби з будь-якою діяльністю, яка, на їхню думку, становить загрозу національній безпеці.

Згідно з китайським законом про контррозвідку, несанкціоноване отримання "документів, відомостей, матеріалів та предметів, що мають відношення до національної безпеки та національних інтересів", може бути кваліфіковано як шпигунство.

Передісторія викриття за версією влади КНР

Згідно з заявою міністерства, Цзена було відправлено на навчання до Італії, де він потоваришував з агентом ЦРУ, який працював у посольстві США в Римі. Той нібито вмовив Цзена надати "таємну інформацію" про китайські збройні сили. Натомість йому була обіцяна "значна компенсація" та допомога з переїздом до США разом із сім'єю.

Цзен нібито підписав контракт із американською стороною і до повернення до Китаю проходив навчання шпигунству. Ця справа відразу ж привернула до себе велику увагу в Китаї: вже вранці тема очолила список найбільш відвідуваних на платформі Weibo.

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Відносини США і Китаю і далі погіршуються

Національна служба контррозвідки США (NCSC) попередила, що розпливчасті визначення шпигунства в тексті закону дадуть Пекіну "розширені юридичні підстави для отримання доступу та контролю за даними, що зберігаються американськими компаніями в КНР". Американські компанії і громадяни США в Китаї ризикують зазнати переслідування за "традиційну ділову активність", якщо китайська влада ідентифікує цю активність як шпигунство, пояснили в NCSC.

9 серпня президент США Джо Байден підписав указ, що обмежує інвестиції в технологічні галузі Китаю. Як повідомив Білий дім, це рішення обумовлене інтересами національної безпеки США.

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