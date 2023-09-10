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ПолітикаЄвропа

Китай заявив про прагнення тіснішої співпраці з ЄС

Анастасія Шепелева
10 вересня 2023 р.

Прем'єр Китаю в кулуарах саміту G20 закликав Брюссель забезпечити недискримінаційні умови для китайських фірм, а також не ототожнювати взаємозалежність із небезпекою.

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Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і прем'єр Держради КНР Лі Цян
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і прем'єр Держради КНР Лі ЦянФото: imago images

Китай та Європа повинні "об'єднатися і співпрацювати" проти глобальної невизначеності, заявив прем'єр-міністр КНР Лі Цян в кулуарах саміту G20 в Нью-Делі.

"Китай і ЄС повинні і надалі об'єднуватися і співпрацювати, а також використовувати стабільність відносин між Китаєм і ЄС як захист від невизначеності світової ситуації", - сказав Лі президентці Європейської Комісії Урсулі фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), йдеться в заяві китайського міністерства закордонних справ, поширеній після зустрічі у неділю, 10 вересня.

На його думку, ЄС має забезпечити недискримінаційне середовище для китайських фірм, адже Китай готовий зміцнювати діалог і співпрацю в таких сферах, як чиста енергетика і зелене фінансування.

Китайський прем'єр наголосив, що "запобігання ризикам не виключає співпраці", а взаємозалежність не слід сприймати як небезпеку, повідомляє Reuters. На саміті G20 в Нью-Делі Китай представляв Лі, оскільки лідер країни Сі Цзіньпін на захід не приїхав.

У червні ЄС ухвалив стратегію "де-ризику", щоб зменшити свою залежність від Пекіна, який є другою за величиною економікою світу.

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Новий транспортний коридор між Індією та ЄС

У день відкриття саміту G20 Урсула фон дер Ляєн і президент США Джо Байден оголосили про створення нового залізничного коридору між Індією, Перською затокою і Європою. За словами глави Єврокомісії, завдяки цьому проєкту темпи торгівлі між Індією та ЄС прискоряться на 40 відсотків.

Як пише газета Financial Times, цей транспортний коридор "стане викликом для економічної могутності Китаю в регіоні".

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