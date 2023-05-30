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Китай вперше відправив на космічну станцію цивільного

Олег Соколенко
1 год. тому

КНР запустила до орбітальної станції "Тяньгун" корабель з трьома членами екіпажу. Серед них - перший цивільний космонавт. Досі у космос від Китаю літали лише військові.

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Запуск ракети-носія з кораблем "Шеньчжоу-16"
Запуск ракети-носія з кораблем "Шеньчжоу-16"Фото: Mark Schiefelbein/AP/picture alliance

Китай відправив до своєї орбітальної станції "Тяньгун" у вівторок, 30 травня, космічний корабель "Шеньчжоу-16" з трьома членами екіпажу. Серед них - перший цивільний тайконавт в історії. Досі у космос від КНР літали лише військові - офіцери китайської Народно-визвольної армії.

36-річний Гуй Хайчао - професор Бейханського університету в Пекіні. Під час перебування на космічній станції він відповідатиме за наукові експерименти.

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Станцію "Тяньгун" (у перекладі з китайської - "Небесний палац") добудували в листопаді 2022 року. Вона може приймати трьох астронавтів терміном до шести місяців. Очікується, що строк експлуатації станції становитиме 10-15 років.

Першу китайську пілотовану орбітальну станцію "Тяньгун-1" запустили у вересні 2011 року, а другу "Тяньгун-2" - у вересні 2016 року. За кілька місяців до цього зв'язок з "Тяньгун-1" був втрачений. У квітні 2018 року станція увійшла в атмосферу Землі, її компоненти згоріли над Тихим океаном. Друга китайська пілотована станція завершила роботу в липні 2019 року і була зведена з орбіти.

У рамках своєї активно космічної програми Китай, зокрема, посадив планетохід на Марс і відправив дослідницькі зонди на Місяць.

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