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КонфліктиКитай

Пекін і Маніла звинуватили один одного у зіткненні кораблів

Дмитро Шварц | Катерина Вєнкіна
31 серпня 2024 р.

Інцидент стався біля мілини Сабіна у Південнокитайському морі, права на яку заявляють Китай та Філіппіни.

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Корабель берегової охорони КНР стикається з судном берегової охорони Філіппін BRP Teresa Magbanua поблизу мілини Сабіна, 31 серпня 2024 року
Корабель берегової охорони КНР стикається з судном берегової охорони Філіппін BRP Teresa Magbanua поблизу мілини СабінаФото: Philippine Coast Guard /AP Photo/picture alliance

Китай і Філіппіни в суботу, 31 серпня, звинуватили один одного в навмисному тарані корабля берегової охорони кораблем протилежної сторони біля мілини в Південнокитайському морі, передає агенція AFP.

Представник китайської берегової охорони заявив, що інцидент стався біля спірної мілини Сабіна (китайською - "Сяньбінь"), яка розташована за 140 кілометрів на захід від філіппінського острова Палаван, у міжнародно визнаній виключній економічній зоні Філіппін..

За словами речника берегової охорони Китаю, філіппінський корабель "навмисно зіткнувся" з китайським судном. "Китай здійснює незаперечний суверенітет в цій зоні", - сказав речник, засудивши “непрофесійну і небезпечну” поведінку філіппінського судна.

Втім, речник берегової охорони Філіппін  заявив, що саме судно китайської берегової охорони "безпосередньо і навмисно протаранило" 97-метрове філіппінське судно BRP Teresa Magbanua, яке стоїть на якорі на мілині з квітня. За словами речника, таран відбувався тричі. Під час інциденту ніхто з членів екіпажу не постраждав, але було пошкоджено борт судна, а також було виявлено пробоїну, додав він.

Територіальна суперечка Китаю та Філіппін

За словами речника берегової охорони Філіппін, це вже п'ятий подібний випадок з боку Китаю цього місяця. Цього місяця філіппінські та китайські судна зіткнулися біля мілини Сабіна щонайменше двічі. Як зазначають аналітики, Пекін таким чином намагається просунутися глибше у виключну економічну зону Маніли і посилити китайський контроль над цією територією.

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Територіальна суперечка Китаю з Філіппінами в акваторії Південнокитайського моря продовжується попри те, що арбітражний суд у Гаазі ухвалив рішення, що КНР не має жодних прав на спірні території.

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Навесні глава Індо-Тихоокеанського командування США адмірал Джон Акіліно заявив у Сіднеї, що Вашингтон стурбований діями Китаю у Південнокитайському морі. Односторонні кроки Пекіна щодо встановлення контролю над цим районом Акіліно назвав "небезпечними, незаконними та дестабілізуючими регіон".

У серпні представник міноборони КНР Чжан Сяоган, коментуючи спільне патрулювання, проведене у цьому районі США, Філіппінами, Австралією та Канадою, звинуватив Манілу у змові з країнами за межами регіону.

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