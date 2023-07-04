Китай скасував візит головного дипломата ЄС

Жозеп Боррель мав відвідати Пекін для переговорів з міністром закордонних справ КНР, однак Китай скасував візит.

Китай скасував заплановану на наступний тиждень поїздку верховного представника Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля. Про це повідомила у вівторок, 4 липня, речниця Євросоюзу Набіла Масралі.

"На жаль, китайські колеги повідомили нам, що заплановані дати наступного тижня вже неможливі, і тепер ми повинні шукати альтернативи", - зазначила вона.

Причини скасування не назвали. Міністерство закордонних справ КНР не відповіло на запит міжнародного агентства Reuters про коментар.

Боррель вдруге не відвідав Китай

Боррель мав відвідати Пекін 10 липня для зустрічі з китайським колегою. Вони мали обговорити "стратегічні питання", включно з правами людини та війною Росії проти України.

Це вже вдруге цього року зривається поїздка Борреля до Пекіна. У квітні він не зміг приїхати через позитивний результат тесту на коронавірус. У підготовленій заздалегідь промові Борреля для візиту зазначалося, що ЄС не може довіряти Китаю, якщо той не шукатиме миру в Україні.

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ЄС: Відносини з КНР залежать від позиції щодо війни в Україні

У Брюсселі неодноразово наголошували, що відносини з Пекіном залежатимуть, в тому числі, від підходу Китаю до війни в Україні, та закликали китайську владу використати свій вплив на Москву, щоби "змусити Росію зупинитися".

Скасування візиту цього разу відбулося після того, як лідери ЄС на саміті в Брюсселі минулого тижня підтримали стратегію, спрямовану на зменшення залежності від Китаю щодо ключових технологій і компонентів, зауважує агенція AFP.

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