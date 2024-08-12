Китай прокоментував наступ ЗСУ в Курській області РФ

У китайському МЗС небагатослівно відреагували на наступальну воєнну операцію України на території Росії.

Міністерство закордонних справ (МЗС) Китаю опублікувало в понеділок, 12 серпня, коментар щодо наступальної воєнної операції Збройних сил України (ЗСУ) на території Курської області Росії.

"Позиція Китаю з українського питання є послідовною і чіткою. Китайська сторона закликає всі сторони дотримуватися трьох принципів деескалації ситуації: не розширювати поля бою, не загострювати бойових дій і не підливати масла у вогонь з будь-якої сторони. Ми підтримуватимемо зв'язки з міжнародною спільнотою, щоби відігравати конструктивну роль в політичному врегулюванні кризи", - йдеться на сайті МЗС .

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Позиція Китаю щодо війни Росії проти України

Китай офіційно позиціонує себе як "нейтральну сторону" у війні Росії проти України.

У першу річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну Китай опублікував своє бачення "політичного врегулювання", в якому традиційно зазначив, що "суверенітет, незалежність і територіальну цілісність всіх країн слід ефективно захищати", але жодного разу не вжив слова "війна" та не піддав критиці дій Росії. На Заході китайський "мирний план" розкритикували за те, що в ньому РФ зберігає значну частину окупованої території України.

У червні цього року Китай не взяв участі в глобальному "саміті миру" на знак протесту проти того, що на нього не запросили Росію.

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