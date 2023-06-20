КНР планує відкрити військовий тренувальний табір на Кубі

Вашингтон побоюється, що створення табору може призвести до розміщення на Кубі військ КНР. Адміністрація президента США Байдена намагається запобігти укладенню угоди, пише The Wall Street Journal.

Китай і Куба ведуть переговори про відкриття нового спільного військового тренувального центру на Кубі. Вашингтон занепокоєний, що це може призвести до розміщення китайських військ і проведення розвідувальних операцій лише за сто миль від узбережжя Флориди, повідомило у вівторок, 20 червня, видання The Wall Street Journal (WSJ) із посиланням на чинних і колишніх співробітників американської адміністрації.

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За відомостями американської розвідки, переговори про відкриття нової військової бази на північному узбережжі Куби перебувають на просунутій стадії, але ще не завершені. Адміністрація президента США Джо Байдена перебуває в контакті з кубинськими офіційними особами, намагаючись запобігти укладенню угоди. Водночас Білий дім намагається грати на передбачуваній стурбованості Куби з приводу втрати суверенітету, зазначають джерела WSJ. Утім, у Білому домі відмовилися від коментарів.

Напруженість у відносинах між США і Китаєм

Як зазначає WSJ, наростання занепокоєння у Вашингтоні з приводу китайських амбіцій у карибському регіоні та Латинській Америці відбувається на тлі спроб Білого дому розрядити напруженість у відносинах із Пекіном через торговельні конфлікти й американську підтримку Тайваню, який Китай вважає своєю бунтівною провінцією.

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Візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до Пекіна, вочевидь, дав змогу дещо розрядити ситуацію, але Блінкену так і не вдалося домовитися з Китаєм про відновлення комунікацій між військовими двох країн з метою уникнення непорозумінь.

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Співрозмовники WSJ зазначили, що відомості про заплановане відкриття на Кубі китайського військового центру ґрунтуються на надтаємній американській розвідувальній інформації, яка, за їхніми словами, переконлива, але фрагментарна. Тільки 8 червня видання повідомило , що Пекін і Гавана принципово домовилися про відкриття нового центру прослуховування на Кубі. За кілька днів потому Білий дім розсекретив розвіддані, згідно з якими китайські шпигунські об'єкти існують на Кубі щонайменше з 2019 року.