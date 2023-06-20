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КНР планує відкрити військовий тренувальний табір на Кубі

Валерій Сааков | Сергій Ромашенко
2 год. тому

Вашингтон побоюється, що створення табору може призвести до розміщення на Кубі військ КНР. Адміністрація президента США Байдена намагається запобігти укладенню угоди, пише The Wall Street Journal.

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Китай планує відкрити військовий тренувальний табір на Кубі
Посольство США на КубіФото: Alexandre Meneghini/REUTERS

Китай і Куба ведуть переговори про відкриття нового спільного військового тренувального центру на Кубі. Вашингтон занепокоєний, що це може призвести до розміщення китайських військ і проведення розвідувальних операцій лише за сто миль від узбережжя Флориди, повідомило у вівторок, 20 червня, видання The Wall Street Journal (WSJ) із посиланням на чинних і колишніх співробітників американської адміністрації.

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За відомостями американської розвідки, переговори про відкриття нової військової бази на північному узбережжі Куби перебувають на просунутій стадії, але ще не завершені. Адміністрація президента США Джо Байдена перебуває в контакті з кубинськими офіційними особами, намагаючись запобігти укладенню угоди. Водночас Білий дім намагається грати на передбачуваній стурбованості Куби з приводу втрати суверенітету, зазначають джерела WSJ. Утім, у Білому домі відмовилися від коментарів.

Напруженість у відносинах між США і Китаєм

Як зазначає WSJ, наростання занепокоєння у Вашингтоні з приводу китайських амбіцій у карибському регіоні та Латинській Америці відбувається на тлі спроб Білого дому розрядити напруженість у відносинах із Пекіном через торговельні конфлікти й американську підтримку Тайваню, який Китай вважає своєю бунтівною провінцією.

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Візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до Пекіна, вочевидь, дав змогу дещо розрядити ситуацію, але Блінкену так і не вдалося домовитися з Китаєм про відновлення комунікацій між військовими двох країн з метою уникнення непорозумінь.

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Співрозмовники WSJ зазначили, що відомості про заплановане відкриття на Кубі китайського військового центру ґрунтуються на надтаємній американській розвідувальній інформації, яка, за їхніми словами, переконлива, але фрагментарна. Тільки 8 червня видання повідомило, що Пекін і Гавана принципово домовилися про відкриття нового центру прослуховування на Кубі. За кілька днів потому Білий дім розсекретив розвіддані, згідно з якими китайські шпигунські об'єкти існують на Кубі щонайменше з 2019 року.

Конфлікт між США і Китаєм через Тайвань питання часу?

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