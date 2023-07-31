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Китай обмежує експорт цивільних дронів дальнього радіуса дії

Анастасія Шепелева
2 год. тому

У КНР з 1 серпня обмежують експорт цивільних дронів, які потенційно можна використати військових цілях.

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Китайський дрон Phantom 4
Китайський дрон Phantom 4Фото: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Китай у понеділок, 31 липня, запровадив обмеження на експорт цивільних безпілотників дальнього радіуса дії, посилаючись на війну Росії проти України та занепокоєння тим, що дрони можуть бути переобладнані для військового використання.

Експортний контроль набуде чинності 1 серпня для запобігання використанню безпілотників у "немирних цілях", йдеться в заяві міністерства торгівлі КНР, пише агенція Associated Press.

"Ризик того, що деякі високотехнологічні та високопродуктивні цивільні безпілотні літальні апарати будуть переобладнані для використання у військових цілях, постійно зростає", - заявили в міністерстві торгівлі.

Обмеження стосуватимуться деяких видів безпілотників, експлуатаційні параметри яких перевищують визначені китайською стороною контрольні показники. Серед таких, зокрема, дрони, які можуть літати за межами природної відстані видимості операторів або перебувати в повітрі більше 30 хвилин, ті, що мають обладнання, яке може скидати предмети, і важать більше семи кілограмів.

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Відтепер задля їхнього продажу за кордон китайським експортерам потрібно буде щоразу отримувати дозвіл міністерства торгівлі КНР.

Китай є провідним розробником і експортером безпілотників. У квітні 2022 року компанія DJI Technology Co., один з головних конкурентів у світовій індустрії, оголосила, що виходить з Росії та України, щоб запобігти використанню своїх дронів у бойових діях.

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