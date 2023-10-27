  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт
ПолітикаКитай

Китай не візьме участі в саміті щодо формули миру на Мальті

Анастасія Шепелева
27 жовтня 2023 р.

Єрмак обіцяє близько 60 учасників третьої зустрічі радників лідерів з нацбезпеки щодо української "формули миру", зокрема нових. Утім Пекін делегата не відправить, хоч на попередній саміт він приїздив, пише Bloomberg.

https://p.dw.com/p/4Y5QO
Лідер Китаю Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпін не відправлятиме свого радника на третій саміт по "формулі миру" ЗеленськогоФото: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Участь у третій зустрічі радників лідерів з питань національної безпеки щодо української "формули миру", яка пройде 28-29 жовтня на Мальті, підтвердили близько 60 представників, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Будуть різні дуже, і навіть несподівані країни, які візьмуть участь вперше", - сказав він в ефірі національного телемарафону ввечері 26 жовтня.

Без Китаю

Водночас, за даними Bloomberg, у зустрічі не братиме участь делегат Китаю. 

За словами джерел видання, на саміт приїдуть зокрема представники Великої сімки (G7), Індії, Катару, Туреччини та Південної Африки, тоді як Бразилія та Чилі візьмуть участь онлайн.

"Відсутність Пекіна стане розчаруванням для президента України Володимира Зеленського, який намагається заручитися міжнародною підтримкою свого плану досягнення тривалого і справедливого миру. Україна прагне провести саміт на рівні лідерів наприкінці цього року, а залучення Пекіна до цього вважається вирішальним для цих зусиль, оскільки Китай є однією з небагатьох країн, які мають певний вплив на російського президента Володимира Путіна", - пише Bloomberg.

На попередньому саміті в Саудівській Аравії китайський делегат був присутній - на відміну від першої зустрічі. Українські посадовці назвали це "суперпроривом", а західні колеги відзначили конструктивність його позицій. Чому представник Китаю пропустить саміт на Мальті, видання не уточнює.

Читайте також: Китай: "Мирна зустріч" у Джидді згуртувала міжнародний консенсус

Перший посол України в РФ про ядерну зброю і Путіна

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Китай не візьме участі в зустрічі на Мальті щодо "формули миру"

www.bloomberg.com