Китай не візьме участі в саміті щодо формули миру на Мальті

Єрмак обіцяє близько 60 учасників третьої зустрічі радників лідерів з нацбезпеки щодо української "формули миру", зокрема нових. Утім Пекін делегата не відправить, хоч на попередній саміт він приїздив, пише Bloomberg.

Участь у третій зустрічі радників лідерів з питань національної безпеки щодо української "формули миру", яка пройде 28-29 жовтня на Мальті, підтвердили близько 60 представників, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Будуть різні дуже, і навіть несподівані країни, які візьмуть участь вперше", - сказав він в ефірі національного телемарафону ввечері 26 жовтня.

Без Китаю

Водночас, за даними Bloomberg , у зустрічі не братиме участь делегат Китаю.

За словами джерел видання, на саміт приїдуть зокрема представники Великої сімки (G7), Індії, Катару, Туреччини та Південної Африки, тоді як Бразилія та Чилі візьмуть участь онлайн.

"Відсутність Пекіна стане розчаруванням для президента України Володимира Зеленського, який намагається заручитися міжнародною підтримкою свого плану досягнення тривалого і справедливого миру. Україна прагне провести саміт на рівні лідерів наприкінці цього року, а залучення Пекіна до цього вважається вирішальним для цих зусиль, оскільки Китай є однією з небагатьох країн, які мають певний вплив на російського президента Володимира Путіна", - пише Bloomberg.

На попередньому саміті в Саудівській Аравії китайський делегат був присутній - на відміну від першої зустрічі. Українські посадовці назвали це "суперпроривом", а західні колеги відзначили конструктивність його позицій. Чому представник Китаю пропустить саміт на Мальті, видання не уточнює.

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