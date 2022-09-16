Після двох днів збройного конфлікту Киргизстан та Таджикистан домовилися про припинення вогню. Країни створять комісію для розслідування причин початку стрілянини.

Таджикистан та Киргизстан домовилися про припинення вогню під час зустрічі посадовців двох країн. Про це у п'ятницю, 16 вересня, повідомила пресслужба Прикордонної служби Держкомітету нацбезпеки (ПС ДКНБ) Киргизстану.

"Очільники ДКНБ Киргизстану та Таджикистану Камчибек Ташієв та Саймумін Ятімов домовилися про припинення вогню о 16:00 (13:00 за київським часом)", - цитує пресслужбу агентство "Інтерфакс".

Також у зустрічі взяли участь керівництво міністерств внутрішніх справ та очільники прикордонних областей двох країн, повідомляє видання "Азія-Плюс" з посиланням на пресслужбу голови Соґдійської області Таджикистану. Сама зустріч відбулася на контрольно-пропускному пункті "Равад" на таджиксько-узбецькому кордоні.

Також Киргизстан і Таджикистан створили комісію для розслідування збройного конфлікту між країнами, повідомив Ташієв. За його словами, до складу комісії увійшли глава Баткенської області та керівники силових відомств. "Вона (комісія - Ред.) вже почала роботу в місцевості Кизил-Бель", - зазначив Ташієв.

Попри заяви про досягнення домовленостей щодо перемир'я, як повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на комітет держбезпеки Киргизстану, таджицька сторона знов відкрила вогонь по прикордонниках.

"Спроба захоплення території"

Напередодні ДКНБ Киргизстану звинуватив Таджикистан у спробі захоплення території і застосуванні всього арсеналу зброї для обстрілів. За даними киргизстанського видання economist.kg, Таджикистан завдав ракетного удару по аеропорту у місті Баткен і зруйнував "об'єкти цивільної інфраструктури" у цьому місті. Також повідомлялося про захоплення таджицькими військовими школи в селі Достук Баткенського району.

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Як пише онлайн-видання 24.kg з посиланням на адміністрацію Баткенської області Киргизстану, зіткнення сталися "по всьому периметру" кордону - у селах Кизил-Бель, Кок-Таш, Тамдик, Достук, на ділянці Торт-Кочо. Також повідомлялося про початок евакуації населення прикордонних сіл.

Мешканці Баткенської області залишають свої домівки через обстріли Фото: Syrgak Baktyjarov/SNA/IMAGO

Своєю чергою Таджикистан звинуватив киргизські сили в обстрілі низки прикордонних таджицьких населених пунктів з "важкої зброї".

Конфлікт на кордоні Киргизстану та Таджикистану

Конфлікт на киргизько-таджицькому кордоні із застосуванням зброї розпочався 14 вересня, коли на трьох ділянках прикордонники влаштували перестрілки. У результаті з таджицького боку двоє людей загинули (обидва - військовослужбовці) і ще 11 було поранено, з киргизького - поранено не менше п'яти осіб, серед яких дитина.

Кордон між Киргизстаном та Таджикистаном не на всіх ділянках демаркований, тож періодично стає зоною конфліктів.