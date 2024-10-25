Кірбі про вояків КНДР у Росії: Путін потребує живої сили

Повідомлення про перебування у РФ вояків з КНДР є ще одна ознака слабкості Путіна, вважає радник Білого дому з нацбезпеки Кірбі.

Перебування північнокорейських військових на території Росії для можливої участі у війні РФ проти України є свідченням слабкості РФ. Таку думки висловив у п'ятницю, 25 жовтня, радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі в інтерв'ю DW.

"Це (наявність військових з КНДР у РФ. - Ред.) викликає занепокоєння, що північнокорейські солдати можуть бути використані Росією для боротьби з Україною. (...) Інша річ, яку це унаочнює нам - наскільки відчайдушно (президент РФ Володимир. - Ред.) Путін потребує живої сили", - зазначив Кірбі.

Путіну потрібно якось покривати значні втрати на фронті

На тлі цього американський топпосадовець наголосив, що Путін у розпачі через значні втрати військ РФ на фронті. "Він втрачає 1200 російських військових щодня, а впродовж цієї війни - понад 530 000 російських жертв. І не схоже, щоб він був украй чесним з російським народом щодо втрат, яких зазнав", - висловився Кірбі.

Тож на думку представника Білого дому, усе це - "явна ознака слабкості Путіна, без сумніву". Щодо ймовірного числа північнокорейських вояків, які тепер відбувають вишкіл у Росії, Кірбі сказав: "Цифра в 3000 (...), яку ми оприлюднили вчора, базується на оцінках американської розвідки, оскільки ми бачили все вчора. (...) Цілком можливо, що ці цифри можуть змінитися з часом, а також можуть зрости".

Крім того, ну думку Кірбі, такі кроки Кремля свідчать про те, що Путін уже фактично: "доручає ведення бойових дій іноземній армії, тож до певної міри це війна чужими руками". "Це на совісті пана Путіна", - наголосив Кірбі.

Напередодні Кірбі заявив, що військові КНДР в Україні будуть легітимними воєнними цілями.

Нагадаємо, напередодні в Вашингтоні й НАТО повідомили, що мають докази наявності на території РФ північнокорейських військових. Водночас у Вашингтоні визнали, що не знають достеменно, з якою метою ті вояки з КНДР опинилися в Росії.