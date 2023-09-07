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КультураНімеччина

Кінозірки критикують міністерку культури ФРН через Берлінале

Павло Мильников | Анастасія Шепелева
7 вересня 2023 р.

Понад 300 діячів культури та кіно назвали непрофесійною позицію Клаудії Рот, яка анонсувала зміну керівної структури фестивалю Берлінале.

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Міністерка культури Німеччини Клаудія Рот
Клаудія РотФото: Bodo Schackow/dpa/picture alliance

Міністерка з питань культури та ЗМІ Німеччини Клаудія Рот (Claudia Roth) потрапила під вогонь критики професіоналів у галузі кіно через майбутнє звільнення Карло Шатріана з посади художнього керівника Берлінського міжнародного кінофестивалю (Берлінале)

Поведінка Рот є "шкідливою, непрофесійною та аморальною", йдеться у відкритому листі, опублікованому американським тижневиком Variety 6 вересня. Підписи під зверненням поставили понад 300 людей, зокрема відомий режисер Мартін Скорсезе та акторка Крістен Стюарт.

"Карло Шатріан, можливо, не є шоуменом, але у своїй спокійній манері він і його команда обрали відкритий і художньо корисний кураторський шлях, показуючи нові напрямки у світовому кінематографі, кидаючи виклик стереотипам і з'єднуючи різні напрямки кіновиробництва", - наголосили підписанти.

Берлінале під керівництвом Шатріана "був живим, сповненим позитивних сюрпризів", попри складні обставини, на які художній керівник не мав змоги вплинути - пандемію COVID-19 і фінансові обмеження, зазначили кінематографісти.

Єдиний керівник Берлінале замість двох

Рот наприкінці серпня анонсувала зміну керівної структури Берлінале. Після 74-го фстивалю, запланованого на лютий 2024 року, ним керуватиме одна людина, а не дві. Виконавча директорка фестивалю Маріетт Ріссенбек також залишить свою посаду.

Шатріан, який обіймає посаду художнього керівника з 2020 року, заявив: "У новій структурі, в тому вигляді, як її представили, абсолютно зрозуміло, що умов, аби я залишався художнім керівником, більше не існує. Тому наступний фестиваль стане завершенням цієї насиченої подорожі".

Представник Рот у відповідь сказав, що міністерка дуже шкодує, що Шатріан більше не може продовжувати роботу. За його словами, у неї склалося враження, що Шатріан "був готовий почати розмову з новим керівником" фестивалю. При цьому Рот підтримала заплановані зміни керівної структури, назвавши їх необхідними.

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