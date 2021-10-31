Кінець "тарифних воєн": Байден оголосив про нову епоху відносин з ЄС

США і ЄС домовилися припинити торговельну війну, розпочату адміністрацією Дональда Трампа. Джо Байден назвав це "новою епохою" у відносинах. У Брюсселі заявили, що сторони "відновили довіру".
Сполучені Штати Америки і Європейський Союз на зустрічі Великої двадцятки в Римі досягли нової епохи у співробітництві. Про це заявив американський президент Джо Байден під час спільної пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у неділю, 31 жовтня, повідомляє агенція AFP.
"США і ЄС перейшли до нової епохи трансатлантичного співробітництва, яке принесе користь усім нашим народам як нині, так і в майбутньому", - заявив Байден. Очільниця Єврокомісії відзначила, що США і Європа "відновили довіру і зв'язки".
Важливим кроком у відносинах, на думку Байдена і фон дер Ляєн, стала домовленість Вашингтона і Брюсселя про часткове зняття американських мит на імпорт сталі та алюмінію з ЄС.
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Про домовленість оголосили 30 жовтня на саміті G20. Відповідно до угоди, США дозволять безмитний імпорт європейських сталі та алюмінію, але з певними квотами. ЄС своєю чергою з 1 грудня зніме мита на низку американських товарів.
У міністерстві торгівлі США зазначили, що укладення нової угоди дозволить США та Євросоюзу спільно впоратися із проблемою глобальних надлишкових виробничих потужностей в Китаї. Крім того, у Європейській комісії відзначили, що виробництво алюмінію і сталі є одним з найбільших забруднювачів атмосфери, тож США і ЄС працюватимуть разом для того, аби зменшити вуглецеві викиди в цій галузі.
Нагадаємо, влітку 2018 року адміністрація Дональда Трампа запровадила підвищені мита на сталь та алюміній з ЄС. Тодішній президент США пояснював це необхідністю відновити справедливість у торговельних відносинах. У відповідь на такий крок Євросоюз підвищив мита на низку американських товарів, серед яких вироби зі сталі, віскі, арахісове масло, мотоцикли Harley Davidson і джинси Levi's. Загальна вартість річного імпорту американських товарів, на які поширювалися нові мита ЄС, становила 2,8 мільярда євро.
Оголошене зниження ставок ввізного мита стосуватиметься американських товарів на суму 75 мільярдів доларів США, наголосили в Пекіні. Цей крок стосується запроваджених у вересні 2019 року торговельних обмежень.
Субсидії Євросоюзу для Airbus негативно вплинули на США, тому Вашингтон запровадить штрафні тарифи на європейські товари на загальну суму 11 мільярдів доларів, заявив американський президент Дональд Трамп.