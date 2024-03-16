Кім приїхав на навчання на лімузині, який отримав від Путіна

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин публічно проїхався на російському лімузині Aurus, який подарував йому президент Росії Володимир Путін. На ньому він прибув і на повітряні військові навчання.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин публічно проїхався на російському лімузині Aurus, який подарував йому президент Росії Володимир Путін, та прибув на ньому на повітряні військові навчання. Про це у суботу, 16 березня, повідомила агенція Reuters з посиланням на північнокорейські видання.

За словами сестри лідера КНДР Кім Йо Чен, ця поїздка є "явним доказом того, що дружба між Північною Кореєю та Росією всебічно розвивається на новий високий рівень". Під час навчань Кім закликав військових "до реалістичної підготовки до бою". "Тільки реалістична підготовка, безпосередньо пов'язана з бойовими діями, може підготувати солдатів до бою", - заявив очільник Північної Кореї.

Військові навчання КНДР відбулися після того, як збройні сили Південної Кореї провели свої щорічні навчання разом із військовими США.

Нагадаємо, Путін нещодавно подарував Кім Чен Ину російський лімузин на день народження, чим порушив санкції Ради Безпеки ООН проти Пхеньяну через ядерну програму КНДР. Санкції Ради безпеки забороняють, зокрема, ввозити до Північної Кореї предмети розкоші, включаючи люксові автомобілі. Згідно з російськими джерелами, ціна Aurus Senat стартує від 41 мільйона рублів (близько 440 тисяч доларів). Відомо, що 8 січня Кім Чен Ину виповнилося 40 років.

Постачання північнокорейської зброї до РФ

За даними Національної розвідувальної служби Південної Кореї, з серпня 2023 року Пхеньян здійснив 10 поставок зброї Москві, відправивши загалом близько одного мільйона артилерійських снарядів, які використовуються у війні, розв'язаній Росією проти України. Низка експертів, посилаючись на американські супутникові знімки, стверджують, що КНДР також передала російським військовим балістичні ракети. І Москва, і Пхеньян категорично відкидають звинувачення в таких поставках.

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Раніше, у вересні 2023 року, Путін заявляв, що Росія дотримується всіх обмежень, запроваджених Радою Безпеки ООН щодо Північної Кореї. Однак на початку лютого американське видання The New York Times із посиланням на джерела у спецслужбах повідомило, що Москва розблокувала частину північнокорейських активів у російському банку, заморожених у зв'язку із санкціями ООН.