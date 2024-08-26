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ПолітикаПівнічна Корея

Кім Чен Ин вимагає збільшити виробництво дронів-камікадзе

Ольга Тихомирова
26 серпня 2024 р.

Пхеньян збільшує виробництво безпілотників різних моделей. Північнокорейський лідер хоче оснастити ними армію.

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Кім Чен Ин оглядає ракетні установки (архівне фото)
Лідер КНДР Кім Чен Ин оглядає ракетні установки (архівне фото)Фото: YONHAPNEWS AGENCY/picture alliance

Інститут дронів Академії національної оборони КНДР провів випробування безпілотників-камікадзе, за якими спостерігав лідер Північної Кореї  Кім Чен Ин , повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК). Згідно з офіційною інформацією, випробування пройшли успішно - дрони пролетіли заданими маршрутами, знайшли цілі та знищили їх.

Кім Чен Ин закликав до збільшення виробництва дронів-камікадзе і для якнайшвидшого оснащення цим видом зброї північнокорейської армії - для використання в тактичній піхоті та підрозділах спеціальних операцій. У повідомленні ЦТАК також вказані підводні, ударні та розвідувальні дрони.

Пхеньян раніше оголосила про випробування підводного ядерного дрону

На початку 2024 року Північна Корея  оголосила про випробування системи підводного дрону  "Хеїль-5-23", який може бути оснащений ядерною боєголовкою. Міноборони КНДР оголосило, що це стало відповіддю на триденні військові навчання США, Японії та Південної Кореї у Японському морі.

Незалежних підтверджень існування системи "Хеїль-5-23" немає. За твердженням Пхеньяна, цей підводний дрон був уперше випробуваний у березні минулого року і здатний несподівано атакувати ворожі кораблі та важливі порти.

КНДР продовжує посилати кулі зі сміттям до Південної Кореї

Одночасно з випробуванням ракет і дронів КНДР запускає у бік Південної Кореї повітряні кулі зі сміттям. З травня Пхеньян направив до Південної Кореї вже понад дві тисячі аеростатів зі сміттям та фекаліями. Одна з куль наприкінці липня  приземлилася на території офісу президента  Південної Кореї.

Влада КНДР заявила, що їхні "щирі подарунки" південному сусіду стали "відповіддю на часте розкидання в прикордонних районах агітаційних матеріалів", які критикують режим Кім Чен Ина.

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