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ПолітикаПівнічна Корея

Кім Чен Ин прибув до Росії разом із військовими чиновниками

Степан Смишляєв | Даниїл Сотников
12 вересня 2023 р.

Очікується, що лідери КНДР і Росії обговорюватимуть постачання зброї, яка потрібна Кремлю для війни проти України. США вже застерегли Північну Корею від подібних домовленостей і пригрозили новими санкціями.

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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин у потязі перед відправленням до РФ
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув до Росії разом із військовими і чиновникамиФото: Korean Central News Agency/Korea News Service/AP/picture alliance

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вранці у вівторок, 12 вересня, прибув до Росії на особистому потязі. Північнокорейського лідера супроводжують високопоставлені представники військової промисловості, дипломати та воєначальники, повідомило офіційне північнокорейське ЗМІ - Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA).

Агенція зауважила, що Кім Чен Ин вирушив у поїздку ще в неділю, 11 вересня, втім, за даними російського "Інтерфаксу", кордон він перетнув лише вранці у вівторок в "обстановці абсолютної секретності".

За даними ЗМІ, очікувана зустріч лідера КНДР і президента РФ Володимира Путіна має відбутися на Далекому Сході, але конкретне місце наразі не називається. Раніше йшлося про те, що вона може відбутися у Владивостоці, однак, як пише "Інтерфакс", потяг Кім Чен Ина в районі Уссурійська повернув на захід, тоді як Владивосток розташовано на південь від цього міста.

Тим часом Володимир Путін зранку у вівторок виступив на Східному економічному форумі, що проходить у Владивостоці.

Путін і Кім Чен Ин обговорюватимуть постачання зброї Росії

За даними американських ЗМІ і чиновників, Кім Чен Ин обговорюватиме з Путіним можливі поставки зброї Москві. Судячи з складу делегації, влада КНДР дійсно має намір насамперед обговорювати співпрацю у військовій сфері, пише Reuters.

До Росії, зокрема, вирушив директор департаменту військової промисловості КНДР Чо Чун Рен. Це, ймовірно, означає, що Москва та Пхеньян мають намір укласти угоду про постачання боєприпасів, вважають опитані агенцією аналітики.

The New York Times раніше повідомляло, що РФ прагне домовитися про постачання артилерійських снарядів та протитанкових ракет із КНДР. Північна Корея, зі свого боку, хотіла б, щоб РФ надала передові технології для супутників і атомних підводних човнів, а також продовольчу допомогу.

Напередодні американські посадовці застерегли КНДР від передачі чи продажу зброї Росії і заявили, що США готові запровадити нові санкції, якщо Путін і Кім Чен Ин домовляться про постачання корейських боєприпасів.

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