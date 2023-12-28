Кім Чен Ин наказав військовим прискорити підготовку до війни

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав військовим, виробникам боєприпасів та ядерної зброї прискорити підготовку до війни, щоб протистояти тому, що він назвав "безпрецедентними конфронтаційними кроками з боку США", повідомляє в четвер, 28 грудня, агенція Reuters з посиланням на державні ЗМІ КНДР.

"Він (Кім. - Ред.) поставив бойові завдання перед Народною армією і виробниками боєприпасів, ядерної зброї і секторами цивільної оборони для подальшого прискорення підготовки до війни", - цитує Reuters державне Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA).

КНДР розширюватиме співпрацю з "антиімперіалістичними країнами"

Коментуючи напрямки політики на новий рік на ключовому засіданні правлячої партії КНДР 27 грудня, Кім також заявив, що Пхеньян розширить стратегічну співпрацю з "антиімперіалістичними незалежними" країнами. Як зауважує Reuters, йдеться, зокрема, про розширення зв'язків з РФ на тлі звинувачень з боку США у постачанні військової техніки Москві для використання у війні проти України, тоді як РФ надає Пхеньяну технічну підтримку для розвитку військового потенціалу КНДР.

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Крім того, Кім виклав економічні цілі на 2024 рік, назвавши його "вирішальним" для виконання п'ятирічного плану розвитку країни.

"Він... роз'яснив важливі завдання на новий рік, які необхідно динамічно просувати в ключових промислових секторах", і закликав "стабілізувати сільськогосподарське виробництво на високому рівні", - пише агенція.

Продовольча криза в КНДР

Впродовж останнх десятиліть КНДР страждає від серйозної нестачі продовольства, часто внаслідок стихійних лих, зауважує Reuters. Закриття кордонів під час пандемії COVID-19 лише погіршило продовольчу безпеку, попереджали міжнародні експерти.

У 2023 році врожайність сільськогосподарських культур у КНДР збільшилася порівняно з попереднім роком завдяки сприятливим погодним умовам. Втім, за даними Південної Кореї, цей показник все ще набагато нижчий за необхідний для подолання нестачі продовольства в країні.

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