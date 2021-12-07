Кількість жертв виверження вулкана Семеру в Індонезії зростає

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Внаслідок виверження вулкану Семеру на острові Ява загинули щонайменше 34 людини, кількість постраждалих зростає. Президент Індонезії посилює заходи з евакуації та пошуку жертв виверження.
Внаслідок виверження вулкану, яке трапилось 4 грудня на острові Ява в Індонезії, загинули щонайменше 34 людини, понад 50 перебувають в лікарнях, а 17 досі залишаються зниклими безвісти. Кількість жертв зростатиме, оскільки у гірському регіоні пошуки "географічно складні", повідомляють у представництві Червоного Хреста в Індонезії.
Президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що країна посилить заходи з евакуації і відновлення. Він додав, що близько 2000 тисяч сімей необхідно перевезти в безпечніші регіони.
Проте більшість людей, які проживають поблизу вулкана Семеру, працюють там у піщаних шахтах і відмовляються покидати територію, повідомляє AFP. Внаслідок виверження вулкана вже зруйоновано майже 3000 будинків і 38 шкіл.
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Висота Семеру 3676 метрів, це один із майже ста активних вулканів Індонезії. Востаннє він вивергався у січні, тоді обійшлося без жертв. Попереднє велике виверження трапилося у грудні 2020 року, тоді тисячі жителів змушені були рятуватися втечею.
Індонезія розташована на так званому "Тихоокеанському вогняному колі" - у сейсмічно активній зоні, де спостерігаються землетруси й вулканічна активність.