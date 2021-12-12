 Кількість жертв торнадо у США зросла до понад 90 осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.12.2021

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Новини

Кількість жертв торнадо у США зросла до понад 90 осіб

Лише у штаті Кентуккі, що найбільше постраждав від стихії, кількість жертв стихії складає 80 осіб.

Наслідки торнадо у Мейфілді, штат Кентуккі, США

Наслідки торнадо у Мейфілді, штат Кентуккі, США

Кількість жертв після серії потужних торнадо у низці штатів в центрі та південному сході США станом на неділю, 12 грудня, сягнула щонайменше 94 осіб, повідомляє агенція AFP.

Лише у штаті Кентуккі, що найбільше постраждав від стихії, на даний момент кількість жертв стихії складає 80 осіб. Проте вона може сягнути понад сто людей, повідомив губернатор штату Енді Бешер. Процес опізнання дуже повільний. "Це найбільш смертоносне торнадо в нашій історії. Є місця, які просто було знищено", - сказав губернатор. Багато людей вважаються зниклими безвісти. Масштабні руйнування значно ускладнюють рятувально-пошукову операцію, додав посадовець.

Зруйнований торнадо будинок у Мейфілді

Зруйнований торнадо будинок у Мейфілді

Одні з найбільших руйнувань зафіксували в Мейфілді на заході Кентуккі. Близько 110 людей перебували на свічковій фабриці в цьому районі, коли торнадо зруйнував її дах. Сорок з них врятували, решта людей переважно залишається у списку зниклих безвісти.

Залишки свічкової фабрики

Залишки свічкової фабрики

Торнадо також завдали шкоди в штатах Теннессі, Арканзас, Іллінойс та Міссурі. Там наразі повідомляють про 14 загиблих.

Президент США Джо Байден у суботу, 11 грудня назвав серію торнадо, від яких постраждали регіони на південному сході країни 10-11 грудня, однією з найбільших в історії.

Прирордні катаклізми обрушилася на декілька штатів на південному сході США ввечері п'ятниці, 10 грудня. Синоптики вперше фіксують такі сильні торнадо взимку.

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