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Кількість жертв удару РФ по Запоріжжю зросла до трьох

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Після удару російських військ у Запоріжжі в лікарні померла ще одна жінка. Дев'ять людей зазнали поранень внаслідок атаки.

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Наслідки ракетного удару військ РФ по Запоріжжю
Рятувальники на місці ракетного удару РФ у Запоріжжі 9 серпняФото: Zaporizhzhia administration PO/AP/dpa/picture alliance

Кількість жертв удару РФ по житловому кварталу Запоріжжя 9 серпня зросла до трьох. Як повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, вранці в четвер, 10 серпня, в лікарні померла поранена жінка.

Кількість травмованих сягнула дев'ятьох людей. Серед них є 11-місячна дитина, уточнив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Одна людина - у важкому стані.

За попередньою інформацією, росіяни вдарили по житловому кварталу Запоріжжя ракетами "Іскандер". Як повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, під ракетний удар потрапив храм святих апостолів Петра і Павла Православної церкви України (ПЦУ).

Постраждали 13 багатоповерхівок і понад 400 квартир, розповів секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. Також пошкоджень зазнали освітні та торговельні заклади.

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