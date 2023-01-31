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Зруйнована мечеть в Пешаварі
Зруйнована мечеть в ПешаваріФото: Fayaz Aziz/REUTERS
КонфліктиПакистан

Кількість жертв теракту у Пакистані зросла до 89

Олена Перепадя | Ольга Журавльова
35 хв. тому

Унаслідок вибуху у мечеті в Пешаварі ще понад 220 людей дістали поранень. Атаку скоїв смертник.

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Кількість загиблих внаслідок вибуху у мечеті сягнула 89-ти, поранених - понад 220, заявили у місцевій поліції пакистанського міста Пешавар у вівторок, 31 січня. У ніч на вівторок з-під завалів витягли ще понад 10 тіл загиблих.

Речник поліції наголосив, що серед загиблих і постраждалих - багато правоохоронців, оскільки поліцейський відділок знаходився у тому ж комплексі, що і мечеть.

Вибух у мечеті стався 30 січня під час обідньої молитви, частина будівлі була зруйнована, багато людей опинилися під завалами. За даними пакистанських спецслужб, у першому ряді осіб, які молилися, був смертник, який привів в дію вибухівку. У день вибуху з'явилася інформація ЗМІ, що відповідальність за скоєне на себе узяв командир пакистанських талібів Сарбакаф Моманд. Однак згодом організація "Техрік-е-Талібан Пакистан" у свої заяві заперечила причетність до атаки.  

Раніше подібні напади учинялися, зокрема, ісламістами пакистанського "Талібану" чи терористичною "Ісламською державою".

Більшість з понад 230-мільйонного населення Пакистану є мусульманами. У Пешаварі мешкає понад два мільйони людей. 

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