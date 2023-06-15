Кількість жертв ракетного удару по Кривому Рогу зросла до 13

Внаслідок ракетного удару, якого війська РФ завдали вночі 13 червня по Кривому Рогу, загинули 13 людей. Російська ракета влучила в житлову п'ятиповерхівку.

Кількість жертв ракетного удару по Кривому Рогу, завданого військами РФ вночі 13 червня, зросла до 13. Про це у четвер, 15 червня, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Наслідки ракетного удару, якого війська РФ завдали по Кривому Рогу 13 червня Фото: AP/picture alliance

"В лікарні помер 38-річний чоловік. У нього були обпечені 80 відсотків тіла. Лікарі зробили все, що можливо. Втім травми були несумісні з життям", - написав він у Telegram. Ще десятки людей зазнали поранень внаслідок цієї атаки.

Нагадаємо, в ніч на 13 червня російські війська завдали масованої ракетної атаки по Україні. Одна з ракет влучила в житлову п'ятиповерхівку в Кривому Розі Дніпропетровської області, внаслідок чого спалахнула пожежа. Крім того, в місті було пошкоджено низку інших цивільних об'єктів.

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У ніч на 15 червня війська РФ знову здійснили комбіновану повітряну атаку на кілька регіонів України, випустивши чотири крилаті ракети повітряного базування типу Х-101/Х-555 з Каспійського моря. Одну з них знищили сили української ППО, інші три – влучили в промислові об'єкти в Дніпропетровській області.

У Кривому Розі ракети влучили у два промислових підприємства, спричинивши пожежі та суттєві руйнування. Одна людина зазнала поранень, повідомив Сергій Лисак.