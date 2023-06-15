  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
КонфліктиУкраїна

Кількість жертв ракетного удару по Кривому Рогу зросла до 13

Дар'я Нинько
4 год. тому

Внаслідок ракетного удару, якого війська РФ завдали вночі 13 червня по Кривому Рогу, загинули 13 людей. Російська ракета влучила в житлову п'ятиповерхівку.

https://p.dw.com/p/4SeAS
У Кривому Розі завершили розбір завалів від удару РФ: 11 загиблих
Вночі 13 червня російська ракета влучила в житловий будинок у Кривому РозіФото: Alina Smutko/REUTERS

Кількість жертв ракетного удару по Кривому Рогу, завданого військами РФ вночі 13 червня, зросла до 13.  Про це у четвер, 15 червня, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Наслідки ракетного удару, якого війська РФ завдали по Кривому Рогу 13 червня
Наслідки ракетного удару, якого війська РФ завдали по Кривому Рогу 13 червняФото: AP/picture alliance

"В лікарні помер 38-річний чоловік. У нього були обпечені 80 відсотків тіла. Лікарі зробили все, що можливо. Втім травми були несумісні з життям", - написав він у Telegram. Ще десятки людей зазнали поранень внаслідок цієї атаки.

Нагадаємо, в ніч на 13 червня російські війська завдали масованої ракетної атаки по Україні. Одна з ракет влучила в житлову п'ятиповерхівку в Кривому Розі Дніпропетровської області, внаслідок чого спалахнула пожежа. Крім того, в місті було пошкоджено низку інших цивільних об'єктів. 

Читайте також:Зеленський - партнерам: У ракеті, що вдарила по Кривому Рогу, 50 іноземних компонентів 

У ніч на 15 червня війська РФ знову здійснили комбіновану повітряну атаку на кілька регіонів України, випустивши чотири крилаті ракети повітряного базування типу Х-101/Х-555 з Каспійського моря. Одну з них знищили сили української ППО, інші три – влучили в промислові об'єкти в Дніпропетровській області.

У Кривому Розі ракети влучили у два промислових підприємства, спричинивши пожежі та суттєві руйнування. Одна людина зазнала поранень, повідомив Сергій Лисак.

Руйнації й загиблі після удару РФ по будинку в Кривому Розі

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Водою підтопило сміттєзвалища, могильники та склади з невикористаними пестицидами

Україна готується до спалаху інфекційних хвороб на півдні

Катастрофи6 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Як дрони очищують річки Київщини від снарядів

Як дрони очищують річки Київщини від снарядів

Конфлікти8 год. тому04:18 хв.
external

Грета Тунберг - українцям: "Ми підтримуємо вас"

Грета Тунберг - українцям: "Ми підтримуємо вас"

Природа й екологія12 год. тому01:21 хв.
Наслідки від скорочення поставок зерна з України глобально можут стати відчутними радше у довгостроковій перспективі, каже професор фон Крамон-Таубадель

"Війна в Україні може зв'язати руки у боротьбі з голодом"

"Війна в Україні може зв'язати руки у боротьбі з голодом"

Економіка14 год. тому
external

Потонулі тварини: волонтери готуються до спаду рівня води

Потонулі тварини: волонтери готуються до спаду рівня води

Конфлікти16 год. тому01:35 хв.
У залі Бундестагу (архівне фото)

У Бундестазі обговорили знищення Каховської ГЕС

У Бундестазі обговорили знищення Каховської ГЕС

Політика8 год. тому
Будівля Європарламенту у Страсбурзі

ЄП став на захист двох українських підлітків з Бердянська

ЄП став на захист двох українських підлітків з Бердянська

Політика12 год. тому
На головну сторінку