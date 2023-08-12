  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
КатастрофиСполучені Штати Америки

Кількість жертв пожеж на Гаваях стрімко зростає

Роман Губа
11 хв. тому

Внаслідок лісових пожеж на гавайському острові Мауї загинули щонайменше 80 людей, повідомляє місцева влада і попереджає, що кількість загиблих зростатиме.

https://p.dw.com/p/4V5ss
Наслідки пожеж на Гаваях
Наслідки пожеж на ГаваяхФото: Rick Bowmer/AP Photo/picture alliance/dpa

Внаслідок лісових пожеж на гавайському острові Мауї загинули щонайменше 80 людей, повідомила влада округу в суботу, 12 серпня.

За словами губернатора Гаваїв, рятувальники наразі встановлюють кількість загиблих, більшість зафіксованих жертв перебували на вулиці, а не в домівках. Одночасно рятувальники продовжують гасити вогонь. Пожежа поширилась на території близько 1900 квадратних метрів. Без електрики залишилося близько 11 тисяч людей.

Одне з найбільших стихійних лих в історії Гаваїв

Пожежі на острові Мауї  розпочалися 8 серпня. На думку влади, швидке поширення вогню могло бути пов'язане з ураганом "Дора", що вирує на південь від архіпелагу. Через сильний вітер до 130 км/год полум'я швидко поширилося, а системи оповіщень не спрацювали належним чином. Точну причину загорянь поки не встановлено.

Президент США Джо Байден 10 серпня оголосив Гаваї районом лиха та виділив федеральну допомогу постраждалим районам архіпелагу. Місцева влада називає нинішні пожежі одним із найстрашніших стихійних лих в історії островів. На відновлення руйнувань потрібно багато років і мільярди доларів, заявили вони.

Лісові пожежі не є чимось незвичайним на Гаваях, але погода останніх кількох тижнів створила підґрунтя для руйнівної пожежі, і, щойно вогонь спалахнув, сильні вітри спричинили катастрофу, пояснив Томас Сміт, доцент географії навколишнього середовища в Лондонській школі економіки та політології.

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Український зерновий корабель перетинає "Босфор" у рамках "зернової угоди"

Чорне море та його стратегічне значення

Економіка1 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Позитивний тест на коронавірус

COVID: що відомо про варіант коронавірусу EG.5 "Ерида"

COVID: що відомо про варіант коронавірусу EG.5 "Ерида"

Здоров'я3 год. тому
Ракети Taurus, підвішені до літака Tornado

Taurus: на що здатні ці крилаті ракети і чим вони небезпечні

Taurus: на що здатні ці крилаті ракети і чим вони небезпечні

Конфлікти19 год. тому
Транспортування ракети з "Луною-25" на космодромі "Східний", 8 серпня

"Луна-25": Росія намагається не відстати від США та Китаю

"Луна-25": Росія намагається не відстати від США та Китаю

Політика21 год. тому
Біженець з Іраку Салван Моміка спалює Коран у Стокгольмі 28 червня 2023 року

Спалення Корану у Швеції: чим це вигідно Кремлю?

Спалення Корану у Швеції: чим це вигідно Кремлю?

Конфлікти23 год. тому
Штаб-квартира німецької розвідувальної служби BND у Берліні

Хто і як шпигував за Німеччиною в останні роки

Хто і як шпигував за Німеччиною в останні роки

Конфлікти23 год. тому
Голосування під час зборів "Альтернативи для Німеччини" у Магдебурзі

Навіщо євроскептики і праві популісти йдуть у Європарламент

Навіщо євроскептики і праві популісти йдуть у Європарламент

Політика10 серпня 2023 р.
На головну сторінку