Кількість жертв пожеж на Гаваях стрімко зростає

Внаслідок лісових пожеж на гавайському острові Мауї загинули щонайменше 80 людей, повідомила влада округу в суботу, 12 серпня.

За словами губернатора Гаваїв, рятувальники наразі встановлюють кількість загиблих, більшість зафіксованих жертв перебували на вулиці, а не в домівках. Одночасно рятувальники продовжують гасити вогонь. Пожежа поширилась на території близько 1900 квадратних метрів. Без електрики залишилося близько 11 тисяч людей.

Одне з найбільших стихійних лих в історії Гаваїв

Пожежі на острові Мауї розпочалися 8 серпня. На думку влади, швидке поширення вогню могло бути пов'язане з ураганом "Дора", що вирує на південь від архіпелагу. Через сильний вітер до 130 км/год полум'я швидко поширилося, а системи оповіщень не спрацювали належним чином. Точну причину загорянь поки не встановлено.

Президент США Джо Байден 10 серпня оголосив Гаваї районом лиха та виділив федеральну допомогу постраждалим районам архіпелагу. Місцева влада називає нинішні пожежі одним із найстрашніших стихійних лих в історії островів. На відновлення руйнувань потрібно багато років і мільярди доларів, заявили вони.



Лісові пожежі не є чимось незвичайним на Гаваях, але погода останніх кількох тижнів створила підґрунтя для руйнівної пожежі, і, щойно вогонь спалахнув, сильні вітри спричинили катастрофу, пояснив Томас Сміт, доцент географії навколишнього середовища в Лондонській школі економіки та політології.