Кількість жертв обстрілу Слов'янська зросла до 11 - ДСНС

У Слов'янську рятувальники дістали з-під завалів частково зруйнованої п'ятиповерхівки тіла ще двох загиблих. Під завалами можуть перебувати попередньо ще чотири людини, кажуть у ДСНС.

З-під завалів пошкодженої ракетним обстрілом військ РФ житлової багатоповерхівки в Слов'янську рятувальники дістали тіла ще двох жертв. Про це повідомляється в суботу, 15 квітня, на офіційній Facebook-сторінці Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України у Донецький області.

"Станом на 15:00 15 квітня відомо про 11 загиблих та 22 поранених осіб внаслідок ракетного обстрілу міста", - йдеться в повідомленні. Раніше цього дня повідомлялося про дев'ять загиблих.

Водночас у відомстві наголошують, що під завалами ще можуть перебувати попередньо чотири людини. Загалом рятувальники уже розібрали на місці завалу 75 тонн зруйнованих будівельних конструкцій. До пошуково-рятувальних робіт залучено як працівників ДСНС, так і представників комунальних служб, а також спецтехніку, додали в службі.

Як повідомлялося, вдень у п'ятницю російські сили завдали ракетного удару по місту Слов'янськ на Донеччині, унаслідок чого було пошкоджено 34 багатоповерхівки та 20 приватних будинків, а також цивільну інфраструктуру. Місцеві органи влади кажуть, що місто обстріляли ракетами С-300.

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Серед загиблих - дворічний хлопчик, якого хоч і вдалося дістати з-під завалів живим, однак згодом він помер у машині "швидкої допомоги" дорогою до лікарні. Також серед поранених 14-річна дівчинка, яка перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.

Попередній масований обстріл Слов'янська російська армія вчинила 27 березня, внаслідок нього загинули четверо людей.