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Кількість жертв обстрілу РФ у Лимані зростає
1 год. тому
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У Лимані Донецької області збільшилася до восьми кількість жертв унаслідок обстрілу міста з реактивних систем залпового вогню, який російські підрозділи здійснили вранці у суботу, 8 липня.
"Наразі відомо про вісім загиблих та 13 поранених внаслідок ранкового ворожого обстрілу. Рятувальники ліквідували пожежі приватного житлового будинку, прибудови до будівлі типографії та 3-х легкових автомобілів", - повідомили в міністерстві внутрішніх справ України.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій додали, що вогнеборці працювали на трьох локаціях одночасно, до гасіння пожежі залучили 10 рятувальників та 2 одиниці техніки. Місце обстрілу також обстежують піротехніки ДСНС.
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