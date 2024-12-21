Кількість жертв нападу на ярмарок у Магдебурзі зросла

За даними dpa та Bild, щонайменше четверо осіб загинули внаслідок нападу на різдвяний ярмарок в Магдебурзі. Кількість поранених перевищила 200 осіб.

Кількість загиблих внаслідок нападу на різдвяний ярмарок в Магдебурзі станом на ранок суботи, 21 грудня, зросла до чотирьох осіб. Про це повідомляють агентство dpa та таблоїд Bild з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах Німеччини.

За інформацією Bild, ще 205 осіб отримали травми, серед них 41 особа - важкі поранення. Загалом у лікарні перебуває 86 жертв нападу.

Також видання повідомляє, що водій, який скоїв умисний наїзд на натовп на легковому автомобілі, можливо, перебував під впливом наркотиків. Первинний аналіз на наркотики виявився позитивним, повідомила газета, не вказуючи при цьому, звідки вона отримала цю інформацію.

Трагедія сталася 20 грудня на різдвяному ярмарку на площі Alter Markt ("Старий ринок") у центрі Магдебурга. За словами очевидців, автомобіль на повній швидкості врізався в натовп людей. Машина проїхала територією ринку близько 400 метрів, перш ніж поліція змогла зупинити її і затримала водія, повідомляє Bild.

Ярмарок у Магдебурзі, на який скоєно напад Фото: Ebrahim Noroozi/AP Photo/picture alliance

Нападник - лікар із Саудівської Аравії, який довгий час жив у ФРН

Зловмисник - Талеб А., чоловік 1974 року народження, лікар із Саудівської Аравії. Він приїхав до Німеччини у 2006 році. Нападник проживав у Бернбурзі, за 50 кілометрів від Магдебурга. Він мав дозвіл на довгострокове перебування у ФРН.

Тижневик Der Spiegel уточнює, що 50-річний підозрюваний - лікар-психіатр і психотерапевт. Як пише Der Spiegel, підозрюваний протягом багатьох років виявляв велику активність у соцмережах. Серед іншого він давав поради жінкам із Саудівської Аравії, як тікати з цієї країни. У нього був і власний сайт, присвячений наданню політичного притулку в Німеччині. За даними видання, низка постів чоловіка в соцмережах свідчать про його симпатії до правопопулістської "Альтернативи для Німеччини".

Джерело в Саудівській Аравії заявило агентству Reuters, що королівство попереджало владу ФРН про цю людину, оскільки він нібито публікував у соцмережах пости екстремістського характеру.

У суботу канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) і федеральна міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер (Nancy Faeser) відвідають місце злочину в Магдебурзі.