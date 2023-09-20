Кількість жертв авіаудару по Куп'янську зросла до 8 - ОВА

У Куп'янську виявили тіла ще двох загиблих внаслідок авіаудару, якого війська РФ завдали напередодні. Загальна кількість жертв сягнула восьми людей, серед них - двоє волонтерів.

Кількість жертв авіаудару, завданого російськими військами по місту Куп'янськ Харківської області напередодні, зросла до восьми. Тіла ще двох цивільних чоловіків були знайдені під час пошуково-рятувальних робіт, повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у середу, 20 вересня.

"На місці вибуху в Куп'янську завершилися оперативні роботи екстрених служб. На жаль, знайдено тіла ще двох загиблих цивільних чоловіків. Наразі загальна кількість жертв російського удару по Куп'янську становить вісім людей - шестеро чоловіків та двоє жінок", - написав Синєгубов у Telegram.

Він уточнив, що двоє загиблих - волонтери, які займалися евакуацією людей. Напередодні у Офісі генерального прокурора повідомляли, що війська РФ під час цього удару поцілили по автомобілю з волонтерами, який рухався мостом.

За даними Синєгубова, війська РФ завдали удару авіаційною керованою ракетою "Гром-Е1", наразі правоохоронці розслідують усі обставини цієї атаки. Зокрема, прокурори та слідчі поліції провели огляд місця події та вилучили уламки ракети. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина друга статті 438 Кримінального кодексу України).

З серпня війська РФ активізували спроби наступу на Куп'янському напрямку. Через це значно почастішали обстріли як самого Куп'янська, так і прилеглих населених пунктів. У однойменному районі Харківщини оголосили евакуацію цивільних.