  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
КонфліктиУкраїна

Кількість жертв авіаудару по Куп'янську зросла до 8 - ОВА

Дар'я Нинько
20 вересня 2023 р.

У Куп'янську виявили тіла ще двох загиблих внаслідок авіаудару, якого війська РФ завдали напередодні. Загальна кількість жертв сягнула восьми людей, серед них - двоє волонтерів.

https://p.dw.com/p/4Wb9m
Наслідки ракетного удару військ РФ у Харківській області (ілюстративне фото)
Наслідки ракетного удару військ РФ у Харківській області (ілюстративне фото)Фото: REUTERS

Кількість жертв авіаудару, завданого російськими військами по місту Куп'янськ Харківської області напередодні, зросла до восьми. Тіла ще двох цивільних чоловіків були знайдені під час пошуково-рятувальних робіт, повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у середу, 20 вересня.

"На місці вибуху в Куп'янську завершилися оперативні роботи екстрених служб. На жаль, знайдено тіла ще двох загиблих цивільних чоловіків. Наразі загальна кількість жертв російського удару по Куп'янську становить вісім людей - шестеро чоловіків та двоє жінок", - написав Синєгубов у Telegram.

Він уточнив, що двоє загиблих - волонтери, які займалися евакуацією людей. Напередодні у Офісі генерального прокурора повідомляли, що війська РФ під час цього удару поцілили по автомобілю з волонтерами, який рухався мостом.

За даними Синєгубова, війська РФ завдали удару авіаційною керованою ракетою "Гром-Е1", наразі правоохоронці розслідують усі обставини цієї атаки. Зокрема, прокурори та слідчі поліції провели огляд місця події та вилучили уламки ракети. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина друга статті 438 Кримінального кодексу України).

З серпня війська РФ активізували спроби наступу на Куп'янському напрямку. Через це значно почастішали обстріли як самого Куп'янська, так і прилеглих населених пунктів. У однойменному районі Харківщини оголосили евакуацію цивільних.  

Обстріли Куп'янська: як проходить евакуація місцевих

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Дим від вибухів у Нагірному Карабасі 19 вересня

Нагірний Карабах: перемир'я, роззброєння "НКР" і переговори

Конфлікти20 вересня 2023 р.
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Військові ЗСУ на сході України

Чи потрібен українським військовим свій омбудсмен?

Чи потрібен українським військовим свій омбудсмен?

Політика20 вересня 2023 р.
external

Донька загиблого воїна ЗСУ готується помститися РФ за батька

Донька загиблого воїна ЗСУ готується помститися РФ за батька

Конфлікти19 вересня 2023 р.07:41 хв.
Шматок літієвої руди

РФ воює проти України також і за сировину

РФ воює проти України також і за сировину

Економіка19 вересня 2023 р.
Санкт-Галлен

У Швейцарії судять ексбійця білоруського СОБРу. Чого чекати?

У Швейцарії судять ексбійця білоруського СОБРу. Чого чекати?

Злочинність19 вересня 2023 р.
Нелегальні мігранти причалили до берега Лампедузи, 16 вересня

Нелегали у Європі. Що робити з мігрантами на Лампедузі

Нелегали у Європі. Що робити з мігрантами на Лампедузі

Міграція19 вересня 2023 р.
external

Як українки у Німеччині шиють адаптивний одяг для поранених

Як українки у Німеччині шиють адаптивний одяг для поранених

Суспільство19 вересня 2023 р.03:52 хв.
На головну сторінку